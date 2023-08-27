中元、中秋分不清 天氣炎熱彰化不二坊蛋黃酥照排百公尺

彰化排隊名店「不二坊」蛋黃酥從今年4月1日起，每顆從45元漲到50元，訂購電話照樣打不進去，店外照樣大排長龍。離中元節還有3天，中秋節也還要一個月，今天上午很熱，隊伍仍排了100公尺，連代購價也直逼中秋節行情，每顆加價約20元，還是有人寧可多花錢，不想辛苦排隊。

彰化「不二坊」蛋黃酥公告從8月16日起，開放電話預約中秋節訂單，但很多人打了10幾通電話都打不進去，不二坊則在8月22日公告，表示中秋節電話訂單已滿，中秋節期間將不再受理預購訂單，想要吃不二坊蛋黃酥就要到現場買。

今天是農曆7月12日，距中元節還有3天，天氣也十分悶熱，不到8點就有人排隊等著買蛋黃酥，等到9點開門，隊伍已排了約100公尺，幾乎跟往年中秋節差不會太多，甚至還有員警到場維持序，有民眾就說，「排隊買蛋黃酥，現在中元、中秋都分不清了」。

一名從台北專程來買蛋黃酥的先生，才到路口看到隊伍排得這麼長，幾乎愣著：「這要排多久啊？」旁人建議他，不想排隊就去跟代購業者買，只是要多花錢。他考慮了一下，還是排到人龍後面。

當很多人頂著大太陽排隊的時候，就會有代購業者上來兜售，有一名業者喊價，6顆一盒裝原300元喊到450元，15顆裝原750元要價1100元，也就是每顆加價約20元，當然看排的隊伍長度也有殺價的空間。

由於代購利潤好，商機大，有代購業者就在網路上招兵買馬，以每小時250元代價排隊買不二坊蛋黃酥。由於比起打工的行情好，而且就只是排隊還可划手機，也吸引一些學生受雇排隊代購。