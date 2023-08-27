快訊

20年下水11艘驅逐艦 中共海軍落後急起直追 經歷了什麼？

拚公職百百款 有人考20年不放棄 有人重考重分發每考必上

各式堅果中褪黑激素含量最高 開心果可助眠還有助控制血糖

中元、中秋分不清 天氣炎熱彰化不二坊蛋黃酥照排百公尺

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
離中秋節還有一個多月，今天上午排隊買彰化「不二坊」蛋黃酥的隊伍，就達百公尺。記者劉明岩／攝影
離中秋節還有一個多月，今天上午排隊買彰化「不二坊」蛋黃酥的隊伍，就達百公尺。記者劉明岩／攝影

彰化排隊名店「不二坊」蛋黃酥從今年4月1日起，每顆從45元漲到50元，訂購電話照樣打不進去，店外照樣大排長龍。離中元節還有3天，中秋節也還要一個月，今天上午很熱，隊伍仍排了100公尺，連代購價也直逼中秋節行情，每顆加價約20元，還是有人寧可多花錢，不想辛苦排隊。

彰化「不二坊」蛋黃酥公告從8月16日起，開放電話預約中秋節訂單，但很多人打了10幾通電話都打不進去，不二坊則在8月22日公告，表示中秋節電話訂單已滿，中秋節期間將不再受理預購訂單，想要吃不二坊蛋黃酥就要到現場買。

今天是農曆7月12日，距中元節還有3天，天氣也十分悶熱，不到8點就有人排隊等著買蛋黃酥，等到9點開門，隊伍已排了約100公尺，幾乎跟往年中秋節差不會太多，甚至還有員警到場維持序，有民眾就說，「排隊買蛋黃酥，現在中元、中秋都分不清了」。

一名從台北專程來買蛋黃酥的先生，才到路口看到隊伍排得這麼長，幾乎愣著：「這要排多久啊？」旁人建議他，不想排隊就去跟代購業者買，只是要多花錢。他考慮了一下，還是排到人龍後面。

當很多人頂著大太陽排隊的時候，就會有代購業者上來兜售，有一名業者喊價，6顆一盒裝原300元喊到450元，15顆裝原750元要價1100元，也就是每顆加價約20元，當然看排的隊伍長度也有殺價的空間。

由於代購利潤好，商機大，有代購業者就在網路上招兵買馬，以每小時250元代價排隊買不二坊蛋黃酥。由於比起打工的行情好，而且就只是排隊還可划手機，也吸引一些學生受雇排隊代購。

不二坊蛋黃酥隨著物價波動調漲價格，幾年來，從30元、35元、40元、45元，到今年四月一日起，每顆再漲到50元。很多消費者一邊嫌貴，一邊排隊，好不好吃是一回事，主要是認為不二坊蛋黃酥的品牌已經打響，送禮比較體面，也比較受歡迎。

離中秋節還有一個多月，今天上午排隊買彰化「不二坊」蛋黃酥的隊伍，就達百公尺。記者劉明岩／攝影
離中秋節還有一個多月，今天上午排隊買彰化「不二坊」蛋黃酥的隊伍，就達百公尺。記者劉明岩／攝影
離中秋節還有一個多月，今天上午排隊買彰化「不二坊」蛋黃酥的隊伍，就達百公尺，員警還到場維持秩序。記者劉明岩／攝影
離中秋節還有一個多月，今天上午排隊買彰化「不二坊」蛋黃酥的隊伍，就達百公尺，員警還到場維持秩序。記者劉明岩／攝影
離中秋節還有一個多月，今天上午排隊買彰化「不二坊」蛋黃酥的隊伍，就達百公尺。記者劉明岩／攝影
離中秋節還有一個多月，今天上午排隊買彰化「不二坊」蛋黃酥的隊伍，就達百公尺。記者劉明岩／攝影
離中秋節還有一個多月，今天上午排隊買彰化「不二坊」蛋黃酥的隊伍，就達百公尺，代購業者也隨時兜售。記者劉明岩／攝影
離中秋節還有一個多月，今天上午排隊買彰化「不二坊」蛋黃酥的隊伍，就達百公尺，代購業者也隨時兜售。記者劉明岩／攝影
離中秋節還有一個多月，彰化「不二坊」蛋黃酥就已大排長龍。本報資料照片
離中秋節還有一個多月，彰化「不二坊」蛋黃酥就已大排長龍。本報資料照片
離中秋節還有一個多月，今天上午排隊買彰化「不二坊」蛋黃酥的隊伍，就達百公尺。記者劉明岩／攝影
離中秋節還有一個多月，今天上午排隊買彰化「不二坊」蛋黃酥的隊伍，就達百公尺。記者劉明岩／攝影
離中秋節還有一個多月，今天上午排隊買彰化「不二坊」蛋黃酥的隊伍，就達百公尺，店裡忙得不可開交。記者劉明岩／攝影
離中秋節還有一個多月，今天上午排隊買彰化「不二坊」蛋黃酥的隊伍，就達百公尺，店裡忙得不可開交。記者劉明岩／攝影

中秋節 蛋黃酥 代購

延伸閱讀

彰化加點愛庇護工場今開張 汽車美容到咖啡飲品通通有

彰化肉品市場預測中元豬價不破百 跟縣民習慣有關

中秋佳節將至 26家庇護工場透過網路平台推禮盒

彰化第二例登革熱本土病例 北彰化男子在高雄市感染

相關新聞

星巴克「買一送一」又來了！連續2天、這次有星冰樂

蘇拉颱風何時登陸台灣仍在未定之天，但在颱風登陸之前，上班族最期盼的小確幸之一——星巴克「買一送一」，已確定將於8月28、...

悠遊卡掀回憶殺、淨利成長12倍！10大暢銷造型卡出列

「為我女界增光耀～」一嗶卡，北一女校歌就從小綠綠制服造型的悠遊卡傳出，這是悠遊卡公司近期的最新力作，再引起全台民眾的搶購熱潮；而近期發布的悠遊卡半年報在營收、淨利大有斬獲，成為熱議焦點。這幾年悠遊卡公司經歷了什麼？

中元、中秋分不清 天氣炎熱彰化不二坊蛋黃酥照排百公尺

彰化排隊名店「不二坊」蛋黃酥從今年4月1日起，每顆從45元漲到50元，訂購電話照樣打不進去，店外照樣大排長龍。離中元節還...

金泰亨、朴寶劍合體搶鏡 東京必逛時尚地圖翻新

東京一直是國人旅遊的熱門地點，如今有更多造訪東京的理由了。位於東京著名的表參道的CELINE精品店重新裝修，以頂級天然材...

中租總裁辜仲立親選餐酒搭 SENS夏秋菜單絕美登場

甫於質感媒體《500輯》所籌辦的第二屆「500Young」中，一口氣拿下「永續經典感獎」與特別獎「麥卡倫卓越共生獎」兩個...

一周數位爆報／萬能充行動電源爆炸…業者釋善意舊換新！iPhone 15系列新色大變動、星粉著迷S Pen神用途

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上聯合新聞網《科技玩家》的腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦