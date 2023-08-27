走跳世界／讓你重新愛上香港 嚴選10+1熱點

搭飛機約一小時即可抵達的香港堪稱最豐富、最便利的旅遊城市。

去香港三天兩夜玩什麼好？本篇精選香港10+1熱門好去處，包括高價位中法混合Fine Dining、叉燒、最新開幕的speakeasy酒吧、最接地氣的選物店，讓你重新愛上香港，好玩、一直玩！

泰式Fine Dining海外首店│NIRAS

由2023「亞洲50最佳餐廳」Le Du名廚Thtid “Ton” Tassanakajohn擔任行政總主廚的NIRAS，餐廳主打創意泰菜，包含河蝦配冬蔭功及米飯、香辣紅菜頭、聖羅勒茴香牛肉都是經典菜色。尤其餐廳運用了Choo Chee咖哩是以椰奶烹煮，道地勁辣之外，更展現香港包容亞洲的豐富多變。

尖沙咀梳士巴利道18號（K11 Musea）704號店

經典小「包」│Little Bao

想吃小點？不如試試全港多家分店、但最新店舖位於中環的Little Bao。招牌必點之一是加入紫蘇沙拉、芝麻醬與海鮮茄汁的招牌豬腩包，紫菜炸墨魚脆脆也相當好味。

無酒精調飲Guavalada出自上海知名酒吧Epic之手，酸甜鹹風味平衡感極佳，是帶點潮流味的中西式速食。

中環善慶街1-3號

Little Bao的招牌豬腩包，豬肉經久煮後加入紫蘇沙拉與海鮮茄汁，兼具滋味與飽足感。圖／香港旅遊局提供

潮玩粵菜│口利福

代表新派粵菜的口利福，裝潢門面將麻將、幸運餅乾融入設計，調飲使用招財貓造型杯具，接上吸管喝、真正100%「吸貓」。招牌菜色如炭火蜜汁黑屯叉燒、蝦多士大阪燒都相當美味，甜食則大推以斑蘭葉香氣調和濃郁花生醬的斑蘭花生醬西多士。

中環蘇豪伊利近街3-5號地下

口利福的調飲是在招財貓接上吸管，趣味「吸貓」。記者釋俊哲／攝影

上環中法混搭最強│VEA

中上環寸土寸金，各種頂級食材、高級餐廳常能滿足最刁鑽的饕客。位於上環的VEA是由知名主廚Vicky鄭永麒所領軍，他原本擅長法餐，並將粵菜中的普洱茶、20年陳年花雕、海參，佐以法式的魚子醬、擺盤與醬汁，店內並搭配知名調酒師Antonio Lai的cocktail pairing，是舌尖上的高級饗宴。

中環威靈頓街198號30樓

VEA擅長以粵式高級海鮮食材搭配法式醬汁與調酒，是上環的法式Fine Dining創意。圖／香港旅遊局提供

太空迷幻ARTIFACT

今年4月剛開幕的ARTIFACT，兩位調酒師Beckaly Franks與Ezra Star獲獎無數，其中Beckaly Franks更是今年「Altos Bartenders' Bartender」得主。創意調酒如Artifact Highball、Bread + Butter、Take me Home都是推薦調飲，單杯約170港幣，前衛迷幻的空間氛圍，成為工作、家庭外的第三愜意空間。

中環康樂廣場1號怡和大廈LG樓1、2、5及7號舖

ARTIFACT的空間設計讓人聯想到防空洞或太空艙，加上低光源的照明，前衛也神秘。圖／香港旅遊局提供

放肆搖擺Maggie Choo's

屬於1920年代美國禁酒令時期speakeasy bar的Maggie Choo's，將古色古香、宛如銀行金庫的老空間優雅重現。由澳洲設計師Ashley Sutton打造的空間，帶來調飲、美食與高水準的爵士樂表演，加上復古銀行櫃台、翡翠綠色天鵝絨沙發，相當適合一個美妙晚上的開始或結束。

中環荷李活道1至13號伊沙里地下1號

Maggie Choo's現製的炸雞、洋蔥圈、玉米等炸物，是調飲與爵士樂的最佳良伴。圖／香港旅遊局提供

高空絕景這裡看SKYE天台酒吧

位於銅鑼灣柏寧酒店27樓的SKYE是法式餐廳，眼下就是維多莉亞公園、綠意滿滿。

本季SKYE的酒單以12星座發想，像是天蠍座選用香檳氣泡酒、優格與苦艾酒，水瓶座則選用Botanist琴酒、紫蘇、蘋果為原料，單杯120至140港幣不等，但維多莉亞港的無敵夜色？無價。

銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店27樓

Bonus / 9樓高必訪網美點Intervals天際酒吧

行程最後到了機場準備離境？再等一下！位於通往12至24號閘口附近的Intervals天際酒吧，可拍攝到9層樓高的壯闊機場美景，酒單的設計更以登機時間設定為15、30、45、60分鐘等4種推薦。

雙面窗的L型角位還有沙發跟吊椅兩種選擇，可補拍登機前的網美照。

香港國際機場12與24號閘口間

臨別香港時，別忘了前往Intervals Sky Bar，感受從9層樓高度俯瞰香港機場的壯闊美景。圖／香港旅遊局提供

最迷你、最文青│窗後巷

銅鑼灣巷弄內、夾縫中求生存的「窗後巷」，在不到4坪的空間裡，不定期更換選物主題、特展內容，在最小空間裡創造最大生活趣味，更在租金高昂的銅纙灣街區裡，飄散在地文青味。

銅鑼灣霎西街3A號

位於銅鑼灣的選品店「窗後巷」。圖／摘自 IG

接地氣也買國際│黑地

想買些道地的香港伴手？除了磁鐵、餅乾、水果蜜餞，位於旺角的「黑地」則是相當local的買物之選。店家精選各種在地或舶來生活選品，如洗鑊刷、竹篩、瓷碗、剪刀、公雞小碟、日本露營好物等，自用、送禮兩相宜。

旺角上海街618號地下G04c

可逛可玩│西九文化區

前身為西九龍文娛藝術區的「西九文化區」，具備香港故宮文化博物館與M+博物館，尤其M+博物館近期更有集合董陽孜與張瀚謙的《墨·脈》共創聯展，其靈感為董陽孜女士過往的創作《無聲的樂章》並運用演算程式生成，無論是喜愛傳統藝術或科技創意的愛好者，想必都能獲益良多。整個西九文化區共有5個不同場域，想讓小朋友放空精力？戶外的藝術公園是絕佳選擇。

港鐵九龍站出站後步行可達

西九文化區包含香港故宮博物館、M+博物館、戲曲中心、自由空間等多個集合式場域，讓大人小孩都能自由「放風」。圖／香港旅遊局提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康