高價鐘表前衛跨界 愛彼、芝柏、羅杰杜彼 風格開外掛

鐘表品牌與汽車、運動賽事的聯名相對頻繁，但和前衛時裝的聯手變相對少見。愛彼（Audemars Piguet）日前宣佈和服裝設計師Mattew Williams的個人品牌合作，並在東京舉辦全球上市活動，席間並邀請藝人陳柏霖出席，帶來聯名的Royal Oak皇家橡樹系列與與全球限量一只的Royal Oak皇家橡樹系列計時碼表，展現品牌的風格變奏。

身為Givenchy現任創意總監的Mattew Williams，同時也擁有個人品牌1017 ALYX 9SM。這個品牌的ALYX意味著Mattew Williams女兒名字，而1017是他自己的生日，另外9SM則是其紐約工作室的地址縮寫，而1017 ALYX 9SM最有名的單品，則莫過於從一款曾為法國時尚品牌打造、包款上的登山用金屬扣環，進而演變成手鍊等不同單品。

或許正是因為對金屬製品的品味，讓兩造一拍即合，艾比原本的皇家橡樹（Royal Oak）系列便具有經典的八角形表圈與其上的子母對鎖六角螺絲，工業風格鮮明，甚至一度讓平價日系品牌仿效出愛好者口中的「農家橡樹」，正是愛彼的設計功力。37或42毫米的Royal Oak皇家橡樹系列與兩款Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型，分別使用18K白金或黃金，面盤捨棄了愛彼繁複造工的大型格紋面盤，但搭配螢光塗層黃金指針、黃金立體愛彼標誌與移印「1017 ALYX 9SM」字樣；第二款為41毫米自動上鏈計時碼表，但僅留下計時指針，將刻度、次表盤完全捨棄，完全展現了極簡主義的減法高度實踐。

但其實關於高價鐘表與前衛時尚，近來還有Saint Laurent與芝柏（Girard Perregaux）聯手的Casquette 2.0 Saint Laurent 01腕表。表款以芝柏源自1970年代的經典Casquette腕表，並在聖羅蘭創意總監Anthony Vaccarello決意下，採用了黑色陶瓷和黑色PVD 5級鈦金屬為表殼材質，大膽還原了1970年代的復古跑車美學，全球限量100只，僅在Saint Laurent Rive Droite（聖羅蘭右岸）巴黎及洛杉磯精品店實體銷售，以及品牌電商平台在全球部分國家和地區供應。

而高價位、充滿強烈運動風格的Roger Dubuis近日則也推出一只與藍寶堅尼賽車部門合作的王者競速系列單擺輪腕表Huracán Sterrato限量版，同系列表款曾經在2022發表橙色版，而2023新款則是以Lamborghini有「全地形超跑」之稱的Huracan Sterrat為靈感，並搭配RD630自動上鍊機芯。從面盤、高科技複合材質選用、風格擬定，完全走高級剽悍的跑車風格。雖然功能僅時、分鐘顯示，但全球限量28只，真正的問題會是：排隊排得到嗎？