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法國女人熱愛「木質調」穿搭！用氣味傳遞優雅與品味

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
嬌蘭「花草水語系列」，一口氣推出三款木質香調：「薔薇之木淡香精」、「沉香柚木淡香精」、「煦木香草淡香精」。圖／嬌蘭提供
嬌蘭「花草水語系列」，一口氣推出三款木質香調：「薔薇之木淡香精」、「沉香柚木淡香精」、「煦木香草淡香精」。圖／嬌蘭提供

法國女人重視穿搭，有著自己獨有的品味跟格調，除了在衣著上的風格之外，配件與香氣就是點綴品味的最佳配飾。法國品牌嬌蘭「花草水語系列」，向來以清新花香帶給女性優雅氣質為核心，2023年9月的花草水語系列，一口氣突破過去推出三款木質香調，打破過往既定的系列印象，探索法國女人不同面向。

1999年花草水語系列推出後，調香師不間斷的為品牌帶來許多不同的嗅覺衝擊，就如同用腳步探索著世界，帶領大家用嗅覺的無國界香氣，讚頌著自然與人類連結的底蘊。

利用柑橘調、果香，再輔以木質調香氣的嗅覺衝擊，打造出三種不同風格的馥郁香水，「薔薇之木淡香精」、「沉香柚木淡香精」、「煦木香草淡香精」，將過往不同的木質調性，打破過往既定印象，除了優雅還多了品味。

以科西嘉島沙灘溫暖及尤加利樹林環繞的交織，在沙炭上漂流木被海浪拍打上岸的那種意象，創造出「煦木香草淡香精」，香氣呈現則是香草酊、尤加利樹葉、蠟菊邂逅，加上漂流木帶有鹽味的香氣，喜愛這種度假感的人絕對是首選。

另外「薔薇之木淡香精」的性感溫柔、「沉香柚木淡香精」的柚香中帶著沈穩氣息，讓人突破了過去既定的香味定義迷思，展現出不同的層次。

法國 漂流木

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