仙氣解密！百變周冬雨巧搭法式珠寶 辣秀無敵美肩

一個人的魅力在身上哪一處散發?每個人觀點不同。一直仙氣飄飄的周冬雨,先前因演出《七月與安生》、《喜歡·你》、《後來的我們》等多部電影走紅,近期並有新片《燃冬》在中國上映,討論不斷。而一向不走豔麗、可愛、甜美路線的周冬雨,最近更為精品品牌拍攝全新形象廣告,全方位大秀無敵美肩!

其實周冬雨過往曾多次登上包含中國版Vogue、Elle等時尚雜誌,並頻繁以無袖、不對稱、小可愛的形式造型登上封面;又像是身為高級鐘表OMEGA代言人的她,也曾身穿一襲平口襲地長禮服,美秀香肩。

而在最周冬雨最新為法國高級珠寶品牌Boucheron拍攝的Go For Love In My Way形象視覺中,只見周冬雨再度以不對稱的粉色削肩上衣入鏡,長髮飄逸的周冬雨不時玩耍著手上的戒指或耳環,時而側身背對鏡頭,展現美背搭配項鍊反搭的多層次技巧,時而仙氣、時而前衛。

周冬雨並在全身配戴上Boucheron的Quatre Red、Quatre White、Quatre Radiant系列珠寶,該系列最早是品牌於2004年問世專利,混搭羅緞直線刻紋(Grosgrain)、鑽石圈(Line of Diamonds)、巴黎飾紋(Clou de Paris)與雙圈同心圓(Double Godron)四種不同紋飾,再加上不同顏色的陶瓷、鑽石與貴金屬,展現出多重變化的豐富魅力。