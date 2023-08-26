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奢華粉色蕾絲寢具當道！寬庭秋冬新品會員獨享周慶特惠

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
PUR by KUAN’S雲之愛Princess的義大利Angel Skin GIZA埃及超⾧纖棉600TC 蕾絲寢飾，雙人四件式，周慶限定新品價89,600元、會員獨享價71,910元。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
PUR by KUAN’S雲之愛Princess的義大利Angel Skin GIZA埃及超⾧纖棉600TC 蕾絲寢飾，雙人四件式，周慶限定新品價89,600元、會員獨享價71,910元。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供

展現出歐洲頂級工藝，且從歐洲各地的蕾絲博物館汲取靈感的寬庭，在今年秋冬的寢具中，以一系列粉色寢具系列，讓女人一看就著迷，且特選義大利織造的Angle Skin GIZA埃及超長纖棉，並結合義大利、瑞士等先進科技，設計出符合現代家用洗滌考驗的產品，不用擔心被洗壞，還能感受到細緻的美好體感。

蕾絲，代表著文藝復興時期的頂級工藝，即使到了工業革命，歐洲的手工蕾絲寢飾工藝，仍只為皇室貴族與全球極少數的富豪服務。

今年秋冬寢具新品中，寬庭採用多樣化的粉色，包括優雅的珍珠粉、內斂的霧光粉、絲光的絲緞粉、嬌羞的薔薇粉、清新的蜜桃粉等，讓粉色控們都能找到自己喜愛的風格。

而針對即將到來的周年慶，以及寬庭會員專屬優惠，眾多秋冬寢飾都有專屬優惠，譬如PUR by KUAN’S香黛兒Chantelle的義大利Angel Skin GIZA埃及超⾧纖棉600TC 蕾絲寢飾，周慶限定新品價119,600元、會員獨享價97,410元。

PUR by KUAN’S薩希亞Sassicaia的義大利Angel Skin GIZA埃及超⾧纖棉500TC 蕾絲寢飾，雙人四件式，周慶限定新品價98,600元、會員獨享價77,010元。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
PUR by KUAN’S薩希亞Sassicaia的義大利Angel Skin GIZA埃及超⾧纖棉500TC 蕾絲寢飾，雙人四件式，周慶限定新品價98,600元、會員獨享價77,010元。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
PUR by KUAN’S香黛兒Chantelle的義大利Angel Skin GIZA埃及超⾧纖棉600TC 蕾絲寢飾，雙人四件式，周慶限定新品價119,600元、會員獨享價97,410元。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
PUR by KUAN’S香黛兒Chantelle的義大利Angel Skin GIZA埃及超⾧纖棉600TC 蕾絲寢飾，雙人四件式，周慶限定新品價119,600元、會員獨享價97,410元。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供

義大利 品牌 周年慶

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