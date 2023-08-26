台南「山上木瓜遊樂園」活動 邀遊客到178美食街品嘗古早味

台南市山上區公所今天在山上花園水道博物館舉行「山上木瓜遊樂園」產業主題活動，推出藝文表演、特色小吃及農產品市集、水果拍賣會、水果創意料理展示及品嘗、親子趣味闖關遊戲及山上輕旅行。在地美食達人區長余基吉帶領大家到山上178美食街品嘗在地好滋味。

余基吉表示，山上區美食有「古積食品」，推薦菜色香腸、封肉古早味筍乾，嚴選上等後腿肉及五花肉，肥瘦適中、慢火精燉、口味濃郁、口感紮實。「港口土魠魚羹」推薦土魠魚羹麵、米粉，以酥炸扁魚、魚骨、高麗菜或大白菜熬煮而成鮮美湯頭，搭配Q彈肉質，以烏醋調味風味絕佳。「清海鮮魚湯」推薦肉燥飯及新鮮虱目魚、鱸魚、龍膽石斑料理，高湯以新鮮魚骨熬成的湯頭鮮甜可口。

「國正食堂」是在地傳承三代的老字號，推薦油飯、魷魚螺肉蒜及八寶丸，油飯秉持傳統作法，料多實在，是古早味辦桌菜。開業超過70年的「阿燕姨冰枝店」，以在地水果製成傳統冰棒，堅持使用單純原料製作。推薦清冰，鳳梨口味使用百分百鳳梨製成，還有鹹蛋黃口味冰棒，用生鹹蛋黃製成，吃起來有股生蛋味道，非常特別。

「啡卡咖啡」選用20幾種非洲阿拉比卡豆調配出咖啡完美比例，美式咖啡還是拿鐵都能喝到好口味，嚴選英國進口司康專用奶油，並依季節與產地挑選新鮮水果熬煮成果醬，結合在地青農與特色食材，司康外皮酥嫩，內餡口感紮實，每一口充滿香氣。

市長黃偉哲表示，「此山上非彼山上」，山上區除了高低起伏的小丘陵地並無真正高山，山上區原是平埔族西拉雅族新港社遷徙地，因位於曾文溪河階地上，自低處向上望，似乎像是座落於小山上的聚落，而有「山仔頂」稱呼，後來取地名改為「山上」。台南市木瓜種植面積全國排名第2，山上區是主要產區，可說是木瓜的故鄉。

觀旅局長林國華建議遊客搭乘台灣好行山博行線，一次暢遊台南市近山區三大知名打卡聖地博物館：南瀛天文館、山上花園水道博物館及左鎮化石園區，遊賞台南，享受知性山區漫遊之旅。遊客還可至山上蘭花教父吳明坤夫婦創立的蘭科植物，園區內有蘭花保育區、蘭花溫室、生態庭園，景緻優美且免門票。