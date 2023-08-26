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日韓烤肉名店重磅聯名！台畜 X 乾杯 X Meat Love一指全包
中秋烤肉預備備！台畜今年推出5種烤肉組合，首度聯手日、韓兩家烤肉霸主：「乾杯燒肉居酒屋」與「Meat Love橡木炭火韓國烤肉」，祭出最夯的明星組合、限定開賣。
這場台畜X乾杯XMeat Love三強聯名打造的「日韓大戰歡肉派對盛宴組」，集合足足6公斤的勁量級美味。其中包括Meat Love特調正宗韓式醃醬，與台畜聯名推出得「秘辣帶皮五花」與「蜜醬梅花肉片」，以及搭配乾杯萬用燒肉醬的「燒烤梅花肉片」與「燒烤五花肉片」，還有滿足台胃烤肉必備的「鹽麴五花肉」、「迷迭香戰斧豬排」、「鐵板燒肉片」、「珍珠香腸」及「帶骨德式香腸」，一個組合包含3種烤肉風味與10種肉品。
「台畜X Meat Love橡木炭火韓國烤肉」則是專為韓式愛肉者設計的「Meat Love大發韓味烤肉組」，選用台畜帶皮豬五花與梅花肉片，以Meat Love料理長研發的獨門韓式醬料醃漬，原汁原味呈現韓國烤肉風味。
而「台畜X乾杯燒肉居酒屋」聯名推出的「乾杯激旨饕客烤肉組」，「乾杯萬用燒肉醬」將多種蔬果與甘草、枸杞、黃耆等中藥材入味，濃郁鮮醇，與台畜0.3公分完美燒烤厚度的肉片搭配，可依照喜歡的方式調配，在家輕鬆烤出道地的日式美味。
專為台灣胃設計的「台畜無肉不歡私房烤肉組」，精選烤肉必備的4款台畜私房肉品，份量精巧卻不失豪氣，適合小家庭及三五好友盡情享用，其中有鹽麴五花肉、迷迭香戰斧豬排，加上鐵板燒肉片、RÒU口口噴汁珍珠香腸，堪稱極致經典。
相關資訊可查台畜購物網站：https://shop.tham.com.tw/categories/2023bbq。
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