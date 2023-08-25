7-ELEVEN「開學季」指定文具任選2件88折、4件75折！量販文具預購最低49折起

為期兩個月的暑假將在下週結束，隨著廣大學子將重返校園，7-ELEVEN藉由「複合選品」、「萌趣肖像」兩大策略成為親子客層便利採買的好鄰居，主打上百種文具圖書、全新食飲和線上線下優惠活動，並發揮「公益友善商店」影響力展開愛心文具認捐活動，近日更獲《未來親子學習平台》網路調查「2023家庭最愛品牌」便利商店類第一名殊榮，持續打造超越顧客期待的生活型服務平台。

瞄準開學商機，7-ELEVEN即日起至10月6日推出7大類文具用品、10大品牌指定商品任選2件88折、4件75折（包括Pentel飛龍、節奏、三瑩、KACO全品項）；量販文具預購同步開跑，最低下殺49折起。

7-ELEVEN全台逾2,600家門市設有「時尚文具專區」，以筆、黏貼類、修正帶最受消費者青睞，販售的筆款與文具用品多達400種，從質感中低價15元到日系中高價筆款均有，其中又以文教區、住宅型門市業績最佳，除了臨時性購買，以琳瑯滿目的各式商品滿足學生族群遊逛需求。此外，近1,700家博客來複合店提供豐富多元書籍，包含商業理財、生活休閒、心靈勵志等，即時滿足24小時閱讀所需。特別的是，7-ELEVEN推出國小自修/評量等參考書預購，包含康軒、翰林兩大出版社，讓家長忙碌之餘能就近購買。

適逢開學季，7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台打造完整的OMO多元公益勸募管道，發起「開學加倍愛」認捐活動，募得的愛心文具組將全數捐贈給中華基督教救助協會、世界和平會，文具組內含收納筆盒、三角尺組、橡皮擦、可愛筆記本等課堂上的實用性商品，每組售價300元，幫助陪讀班的學生與高關懷孩童迎接新學期的到來。

7-ELEVEN觀察到開學期間早餐需求提升，鮮食和烘焙商品相關類別可較平時業績成長近2成，於文教區、交通轉運周邊門市加強備貨外，也透過「組合餐優惠」、「人氣肖像包裝」、「便利攜帶的個人化包裝」，以多款全新麵包、甜點搶攻學生族味蕾。即日起獨家推出「麵包超人」包裝的迷你法式土司、迷你甜心軟法、迷你牛奶棒，不僅香甜可口，迷你規格也適合學生食用；並與Mister Donut合作推出全新袋裝的「波堤獅牛奶甜甜圈」、「法蘭奇咩咩草莓甜甜圈」，兩款商品均由日本職人開發配方。而7-ELEVEN除提供多款家庭號、單片裝土司商品外，也全新推出成份單純、榮獲國際A.A.無添加三星驗證「晨光GOLD生土司」，帶來蓬鬆柔軟、Q彈紮實的美味。