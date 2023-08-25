快訊

蘇拉颱風明天增強為中颱 最快「這時」發布海警影響台灣

WWE／傳奇摔角手心臟病發享年36歲 巨石強森心碎發文

好羨慕!曾之喬絕美長髮零瑕疵 曝光保養秘訣清潔一部位

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
曾之喬的完美長髮，讓人羨慕。圖／阿葵亞提供
曾之喬的完美長髮，讓人羨慕。圖／阿葵亞提供

擁有一頭女神般柔順長髮的曾之喬，每次現身，都讓人好羨慕，不僅肌膚無瑕疵，連秀髮都是零瑕疵，一直都有著亮麗光澤的秀髮。但其實長髮特別難照顧，曾之喬也曝光自己養髮秘訣，首重洗淨頭皮、杜絕出油扁塌髮。

曾之喬表示，頭皮的修護特別重要，很重視洗完頭髮後，頭皮要清爽，但重點是能否維持到第二天，她連續四年使用阿葵亞，推薦淨水賦活系列能夠徹底潔淨頭皮，特別是夏日的悶熱潮濕，擁有淨味平衡技術與檜木精萃，能夠深層清潔，還能防止異味，重點是維持頭皮油水平衡。另外要讓髮絲柔順發亮，因為添加有水潤光澤髮芯賦活成分，讓頭髮能夠長效保濕。

而且曾之喬遵守洗頭髮洗兩次的原則，但兩次洗髮精會用不同，先使用控油型將頭皮油脂及髒污去除，再使用保濕型加強髮絲補水避免乾荒毛燥，最後搭配潤髮乳或髮膜來加強修護，才能養出一頭仙氣飄飄的長髮。

如果因為工作需要染髮，會使用阿葵亞瞬耀護色系列來幫助髮色維持，能補充染後所需修護因子及水分，減緩髮色脫落流失。

曾之喬的完美長髮，讓人羨慕。圖／阿葵亞提供
曾之喬的完美長髮，讓人羨慕。圖／阿葵亞提供
阿葵亞淨水賦活系列，徹底清潔頭皮，持續保濕。圖／阿葵亞提供
阿葵亞淨水賦活系列，徹底清潔頭皮，持續保濕。圖／阿葵亞提供
阿葵亞淨水賦活系列，徹底清潔頭皮，持續保濕。圖／阿葵亞提供
阿葵亞淨水賦活系列，徹底清潔頭皮，持續保濕。圖／阿葵亞提供

頭髮 洗髮

延伸閱讀

痛起來要人命的皮蛇，竟也是「新冠後遺症」！2方法減低皮蛇發生率

頂級頭皮護理！嬌蘭推出皇家蜂王乳頭皮與頭髮修護系列

Melody「頭皮痛到掉淚」查無病因 醫驚曝：恐是中風前兆

台灣人「頭髮少」原因找到了！專家破解「夏天3大落髮NG習慣」，愛喝冰品、手搖飲千萬要小心

相關新聞

好羨慕!曾之喬絕美長髮零瑕疵 曝光保養秘訣清潔一部位

擁有一頭女神般柔順長髮的曾之喬，每次現身，都讓人好羨慕，不僅肌膚無瑕疵，連秀髮都是零瑕疵，一直都有著亮麗光澤的秀髮。但其...

全家私品茶推新配料！夏季限定特大杯「檸檬Q凍紅、檸檬Q凍青」口感升級

台灣消費者愛喝手搖飲，尤其喜愛入料系飲品，不僅珍珠奶茶成為台灣之光，各大知名手搖飲店也相繼推出特殊配料，就連超商也都紛紛...

捐血吃5折西堤牛排！首捐族再送限量保溫袋

王品旗下「西堤牛排」再次祭出「愛心5折券」響應公益，明(8/26)起至8/29連續4天至活動指定捐血站捐血，即可獲得限量...

粽邪鬼屋搶搭電影上映 沉浸式體驗「鬼門開」

在士林科教館造成轟動的「粽邪鬼屋」展期已經來到尾聲，超真實的臨場感讓來玩過的民眾都哭喊：「比電影恐怖太多了！」前陣子才公告延長展期至九月十日，趁著電影「粽邪3」上檔，還推出多項限時優惠，鼓勵想試膽的年輕朋友或是想抒發壓力的上班族把握時間前往體驗。

想買了！iPhone 15 Pro要出「泰坦灰」模樣曝 蘋果忍痛砍掉最受歡迎顏色

蘋果 （Apple）每年推出的iPhone總能引起話題，包含規格、外型和顏色等，距離蘋果發表會不到1個月，iPhone 15 系列即將登場，先前已有外媒爆料平價版iPhone 15翻新6色，沒想到連旗艦版iPhone 15 Pro除了出新色外，還因材質 關係要把「最夯的顏色」給取代掉了。

農曆7月靠植物擋煞氣！專家推薦2款必種 把厄運擋門外

農曆七月期間，做許多事情都要特別小心，以免招來厄運，那麼除了身上配戴一些保平安的物品之外，家中該怎麼擋煞氣呢？專業「有肉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦