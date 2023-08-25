好羨慕!曾之喬絕美長髮零瑕疵 曝光保養秘訣清潔一部位
擁有一頭女神般柔順長髮的曾之喬，每次現身，都讓人好羨慕，不僅肌膚無瑕疵，連秀髮都是零瑕疵，一直都有著亮麗光澤的秀髮。但其實長髮特別難照顧，曾之喬也曝光自己養髮秘訣，首重洗淨頭皮、杜絕出油扁塌髮。
曾之喬表示，頭皮的修護特別重要，很重視洗完頭髮後，頭皮要清爽，但重點是能否維持到第二天，她連續四年使用阿葵亞，推薦淨水賦活系列能夠徹底潔淨頭皮，特別是夏日的悶熱潮濕，擁有淨味平衡技術與檜木精萃，能夠深層清潔，還能防止異味，重點是維持頭皮油水平衡。另外要讓髮絲柔順發亮，因為添加有水潤光澤髮芯賦活成分，讓頭髮能夠長效保濕。
而且曾之喬遵守洗頭髮洗兩次的原則，但兩次洗髮精會用不同，先使用控油型將頭皮油脂及髒污去除，再使用保濕型加強髮絲補水避免乾荒毛燥，最後搭配潤髮乳或髮膜來加強修護，才能養出一頭仙氣飄飄的長髮。
如果因為工作需要染髮，會使用阿葵亞瞬耀護色系列來幫助髮色維持，能補充染後所需修護因子及水分，減緩髮色脫落流失。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言