全家私品茶推新配料！夏季限定特大杯「檸檬Q凍紅、檸檬Q凍青」口感升級

台灣消費者愛喝手搖飲，尤其喜愛入料系飲品，不僅珍珠奶茶成為台灣之光，各大知名手搖飲店也相繼推出特殊配料，就連超商也都紛紛搶攻手搖飲商機。即日起全家便利商店「私品茶」再進化，推出全新夏天水果系配料「檸檬Q凍」，入料搭配定番明星茶飲「仙女紅茶」與「鮮露青茶」，成為夏季冰飲新潮流和咀嚼控的新選擇。

全家便利商店於2019年推出「私品茶」系列，搶攻現做手搖飲市場，每年銷量皆穩定成長超過一成，近期更與福爾摩沙茶館合作，使用台灣在地茶葉推出現煮白烏龍茶，於超過百間現煮茶機店舖限定販售，滿足消費者無糖茶飲需求。

根據全家便利商店觀察，「仙女紅茶」與今年新推出「鮮露青茶」定番系列飲品共占私品茶系列銷售近7成，瞄準手搖飲的「有料」商機，全家便利商店私品茶以全新配料「檸檬Q凍」搭配定番茶飲，推出「檸檬Q凍紅」與「檸檬Q凍青」，滿滿配料加上清涼茶飲，能喝也能咬，搶攻廣大咀嚼控的味蕾。

私品茶「檸檬Q凍」使用台灣產檸檬汁搭配焦糖調製而成，酸甜檸檬香味與蒟蒻Q彈口感完美融合，加入仙女紅茶、鮮露青茶，整杯富含酸中帶甜的清新滋味，不僅有茶飲的滑順香氣，更有豐富的配料可咀嚼提升口感，加上特大杯的滿足規格，最適合夏天暢飲，即日起至9月5日會員可享嘗鮮價單杯59元（原價單杯65元）。

此外，看好近年的健康趨勢，全家便利商店自有品牌FamiCollection全新推出「水蜜桃鮮果乾」與「紅酒釀蘋果」，堅持少添加、具有Clean Label雙潔淨認證標章，保留食材的美味與營養，適合隨身攜帶、放在辦公室與同事分享，成為解饞零食的新選擇。「水蜜桃鮮果乾」採用頂級水蜜桃凝縮成鮮果乾，口感Q彈，售價55元；「紅酒釀蘋果」散發迷人香氣，售價69元。