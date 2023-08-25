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粽邪鬼屋搶搭電影上映 沉浸式體驗「鬼門開」

聯合新聞網／ 聯合數位文創
「粽邪鬼屋」鬼月人氣不減，展期倒數中，鼓勵民眾把握最後機會入場體驗。圖／聯合數位文創提供
「粽邪鬼屋」鬼月人氣不減，展期倒數中，鼓勵民眾把握最後機會入場體驗。圖／聯合數位文創提供

在士林科教館造成轟動的「粽邪鬼屋」展期已經來到尾聲，超真實的臨場感讓來玩過的民眾都哭喊：「比電影恐怖太多了！」前陣子才公告延長展期至九月十日，趁著電影「粽邪3」上檔，還推出多項限時優惠，鼓勵想試膽的年輕朋友或是想抒發壓力的上班族把握時間前往體驗。

幾乎每週都有人中途放棄！「粽邪鬼屋」的驚悚程度早已在社群傳開，在電影「粽邪3：鬼門開」上檔之際，許多粉絲都期待看完電影來闖粽邪鬼屋，體驗「粽邪」一日遊，主辦單位推出憑粽邪電影票至現場購票，即可享三六Ｏ元限時優惠，另外至現場使用文化幣或於平日上午時段前往現場購票的朋友，一樣能享相同優惠價格。今年雖是六十年最凶「黑兔年」，但仍不減鬼屋活動的人氣，展覽進入倒數階段，尚未入場體驗的觀眾把握難得機會前往，詳情請關注活動官方粉絲團。

●由聯合數位文創、華影國際、和合佰納、何歡劇團、時藝多媒體共同主辦的「粽邪 驅魔沉浸式體驗展」已經在國立台灣科學教育館7樓東側特展區盛大開展，購票可上 udn售票網，客服專線（02）26491689轉2（每日09：00~18：00）。

電影 鬼屋 粉絲

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