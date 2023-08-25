農曆7月靠植物擋煞氣！專家推薦2款必種 把厄運擋門外
農曆七月期間，做許多事情都要特別小心，以免招來厄運，那麼除了身上配戴一些保平安的物品之外，家中該怎麼擋煞氣呢？專業「有肉 SUCCULAND」就推薦可以種兩款植物，分別是虎尾蘭與龍骨。
虎尾蘭向來被認為，具有招好運、正能量與保護的特質，最適合是放在家門口，直接擋去門外的厄運，避免家裡受到負能量干擾。虎尾蘭也有許多品種，譬如銀后，就是被稱為虎尾蘭界的白皙女神，而且虎尾蘭也是適合放在室內的盆栽，受到許多設計師的喜愛，銀后葉色偏淺白，虎尾蘭特有的雲霧紋理，可以讓居家風格更有變化。
另一款龍骨，為大戟科多肉植物，莖幹多稜角、喜出側芽，四季常青且傲然挺立，象徵力量與穩定，放置在門口，可以幫忙遮擋煞氣，讓家中充滿積極的氛圍感。
而且龍骨不用常澆水，相對來說比較好照顧，推薦「龍骨木錦」，有別於一般龍骨，莖幹帶著深淺分明的抽象紋路，彷彿鑲嵌大理石，為居家增添藝術風格。
農曆七月期間，有肉也推出門市限定水晶組盆，由植藝設計師結合白水晶組盆，水晶增添了透亮光感外，白水晶也能淨化空間，讓身心靈都獲得平靜。
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