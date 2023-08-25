UNIQLO與藝術家KAWS再聯名 打造限量UT系列服飾 只送不賣限定單肩包更要搶入手

UNIQLO與殿堂級潮流藝術家KAWS再度攜手，打造聯名UT系列，必收經典角色COMPANION和BFF款，更有只送不賣限定單肩包隨ARTBOOK銷售，讓玩家們都瘋了！同時為了慶祝這系列即將上市，UNIQLO還讓品牌西門店、台北店換上新外觀窗貼裝飾，讓粉絲們都能拍照打卡，全系列預計於9月8日同步於實體與網路門市販賣。

UNIQLO與KAWS合作多年，每每推出聯名款幾乎都是秒殺的人氣保證，而此次的合作和過去不太一樣，除了同樣有UT系列服飾之外，更以藝術圖書出版商Phaidon攜手，呈現限定「KAWS ARTBOOK」精裝書，也會在UNIQLO指定門市與網路平台銷售。藝術家KAWS對於即合作系列也表示「我很高興能夠與長期的合作夥伴UNIQLO獨家推出我與「Phaidon Contemporary Artist Series」系列的作品。為了慶祝這次難得的合作機會，我特別設計了這個聯名合作系列，推出多款UT與休閒上衣，將採取限量發售。希望你們會喜歡！」

購買ARTBOOK的消費者，即可免費獲得限量KAWS UT單肩包一個。圖／UNIQLO提供

此次全新UT系列囊括KAWS經典角色COMPANION和鮮艷粉紅色呈現的BFF，並以ARTBOOK封面，以及最招牌的「XX」圖樣為設計靈感，推出T恤與休閒上衣皆包含中性版型成人與童裝。此外，UNIQLO更為購買ARTBOOK和UT系列的消費者推出一系列限定好禮。單筆消費含任2件以上KAWS UT系列商品，即可獲得獨家貼紙一份；而購買ARTBOOK的消費者，即可免費獲得限量KAWS UT單肩包一個。為慶祝這次合作，UNIQLO讓台北旗艦店與西門店，以KAWS主題角色進行外牆窗貼裝飾，帶來全新面貌。

為慶祝這次合作，UNIQLO讓西門店，以KAWS主題角色進行外牆窗貼裝飾，帶來全新面貌。圖／UNIQLO提供

UNIQLO聯名KAWS UT休閒上衣，1,290元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO聯名KAWS UT休閒上衣，1,290元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO聯名KAWS UT系列，590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO聯名KAWS UT系列，590元。圖／UNIQLO提供