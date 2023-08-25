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養蜂、養蝦、種蘆筍 產銷履歷達人名單出爐

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
阿甘薯叔地瓜獲今年產銷履歷達人。本報資料照片
阿甘薯叔地瓜獲今年產銷履歷達人。本報資料照片

農業部舉辦112年度產銷履歷達人徵選活動，從4月開始徵件，共95件報名徵選，歷經初選、複選，最後選出農糧類12名（個別6名及集團6組）、水產類2名及畜禽類1名，共計15位優秀菁英與傑出團隊當選今年產銷履歷達人。

農業部表示，今年亮點新品項為蜂蜜，分別為代代相傳蜂農「迷人蜂采」陳威年及筠捷蜂業的鄭金崑，憑藉豐富養蜂經驗及深厚基礎多次榮獲蜂蜜評鑑獎項。其他品項獲選達人包括溫室設施栽培自創「三顧蘆田」蘆筍青農楊詠仁，及栽培「蜜玥」綠蘆筍的青農會長詹勝凱，皆不藏私樂於分享親身技術經驗。承襲父親玉米粒加工事業起家，種植水果玉米創立「遇米甜」品牌的李清源，透過農遊體驗積極推廣食農教育。

而採低密度生態養殖、友善環境理念，創立「蝦覓世界」的蝦農二代柯明賢；白蝦養殖堅持天然安全不用藥，取得輸歐盟的「國基漁場」創辦人黃國基。導入科技化管理、高架豬舍及使用蜂巢式水濂片降溫系統，獨創濕式熟成飼養技術兼具碳足跡標籤的「好欣豬」，落實人道飼養及永續經營的瑞清牧場創辦人方瑞清。

另外，傳承三代並率先推出食米小包裝「金農米」的宇進實業股份有限公司；分別以「田農米 臺梗九號」、「台灣越光米」及「田中濁水香米」連獲3年比利時米其林二星風味獎的田中建新碾米工廠，並將碾製後稻殼結合在地花卉產業業者及牧場沼液循環再利用，達到農業綠循環。

與在地農民合作成立地瓜契作專區，創立「阿甘薯叔」品牌也通過全球良好農業規範驗證（Global G.A.P）的保證責任雲林縣瓊埔合作農場；兼有產銷履歷生產及加工驗證，打造產製儲銷一貫化作業，有使用國產大豆製成「豆豆家族」豆包的保證責任雲林縣石廟雜糧生產合作社，及台灣苦茶油屢獲國際競賽的保證責任嘉義縣梅山茶油生產合作社。另有創立「天之蕉子」品牌的南投縣中寮鄉農會及大宗文旦產地的台南市麻豆區農會。

農業部表示，產銷履歷推行至今面積逾8.2萬公頃，產值達288億元，期望透過本次當選履歷達人及優秀團隊們，發揮在地影響力，讓更多農友一同加入。2040農業淨零目標、友善環境及永續發展是農業部未來重要政策，除透過產銷履歷可追溯及第三方驗證的核心精神外，藉以產銷履歷達人引導農漁畜產業邁向友善與永續。

產銷履歷 農業部 農會

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