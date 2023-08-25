長榮航空之夜登日本職棒 攜手橫濱DeNA海灣之星送機票

長榮航空與日本職棒（NPB）橫濱DeNA海灣之星隊合作長達4年，昨天在橫濱球場舉辦「長榮航空之夜」，對戰廣島東洋鯉魚隊，並邀請長榮航空總經理孫嘉明擔任開球嘉賓、舉辦「全壘打抽機票」活動，更提供MVP選手長榮航空波音787-10飛機模型及日本出發全球不限航點商務艙來回機票，最終橫濱DeNA海灣之星隊以3比1勝出。

孫嘉明表示，長榮航空深耕日本市場近30年，在疫後邊境限制鬆綁下，已吸引大量旅客前來日本旅遊，讓日本航線皆有8成以上載客率。此次與橫濱DeNA海灣之星隊共同舉辦「長榮航空之夜」，期待現場球迷們未來可選擇長榮航空。

長榮航空指出，「長榮航空之夜」主視覺以波音787-10夢幻客機昂翔天際為意象，背景天空由長榮綠和DeNA藍混色設計的極光，現場除了舉辦社群活動兌換限量紀念品，也發送賽事紀念涼扇，同時舉辦「全壘打抽機票」活動，凡是橫濱DeNA海灣之星隊擊出1支全壘打，便贊助1張日本出發全球不限航點商務艙來回機票，球隊最終成功擊出1支全壘打，將於今天抽出1張機票送球迷。

長榮航空表示，該公司除了贊助日本橫濱DeNA海灣之星職業棒球隊，也贊助美國職棒大聯盟(MLB)洛杉磯天使隊、舊金山奧克蘭運動家隊及休士頓德州人美式足球隊，台灣選手則包括「世界球后」戴資穎、「奧運銅牌」潘政琮、「羽球王子」王子維等。