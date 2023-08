柯佳嬿秀鑽石珠寶仙氣逼人 De Beers億級絕美彩鑽襲台

四季遞嬗變化萬千,時間流動之美,啟發無窮的藝術創作。鑽石專家De Beers,以永恆璀璨的鑽石,捕捉春、夏、秋、冬的律動,推出Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列,勾勒大自然的變遷,也同時象徵鑽石從原石到珠寶的華麗蛻變。Metamorphosis by De Beers高級珠寶展將自即日起至8月27日止假台北101 SPACE 88國際會議中心舉辦,是全系列繼七月份於巴黎高訂週發表後亞太區巡展首次展出。

金鐘影后柯佳嬿特別出席鑑賞這次的珠寶,冬天出生的她對冬季系列以冷冽冰川為靈感的設計印象很深刻,與她自己配戴具有溫暖氣息的春季與夏季套組呈現截然不同的大自然風貌;對於變化萬千的大自然,她表示喜歡每個季節都有各自不同的美。這次配戴的春季系列雙指戒指,設計當代時髦,汲取鑽石產地南非當地原生種花卉「帝王花」為靈感,層層疊疊的花瓣簇擁中央如水滴般的梨形切割主鑽,以精湛鉸接工藝創造輕盈飄揚的靈動感,是她最想帶回家的作品。

Metamorphosis by De Beers共分為兩個篇章,第一篇章發表的Prelude套組運用多種不同顏色與切割形狀的鑽石、各色貴金屬和多變的鑲嵌方式,濃縮系列的設計與工藝精髓,例如可變化配戴方式的長項鍊設計圖案蘊藏四季元素,可以說是集大成之作。七月發表的第二篇章則以當代美學細膩捕捉四季的詩意,每一季都有一款象徵蛻變的蝴蝶戒指;大部分珠寶都可變化多種配戴方式,薈萃優質鑽石、精湛工藝、與傑出創意。

春季刻畫「帝王花」,其中一枚色調濃郁的2.78克拉濃彩帶粉紅色的紫鑽,天然色澤呼應帝王花花瓣尖端,同時也是品牌頂級鑽石Natural Works of Art系列傑作,定價高達2.17億元,全場最高。以螺旋形狀為主要設計元素的夏季系列,讓人想起浪花在沙灘上留下的漣漪,或者隱藏於沙丘間古代菊石化石,將我們的目光帶到海邊,並透過18K黃金與鑽石的結合,鑲嵌9.06克拉的枕形切割濃彩黃鑽的頸鍊設計摩登時尚,讓人感受到陽光照射海洋的燦爛光芒。