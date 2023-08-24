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DIOR高級訂製服花園珠寶 3億紅寶石奢華盛開

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
模特兒配戴Galon Fleuri藍寶鑽石套組，其中耳環1,500萬元，戒指2,100萬元，神秘表2,300萬元。圖／Dior Joaillerie提供
模特兒配戴Galon Fleuri藍寶鑽石套組，其中耳環1,500萬元，戒指2,100萬元，神秘表2,300萬元。圖／Dior Joaillerie提供

Dior以高級訂製服起家，而花園是Dior品牌創辦人Christian Dior無窮的靈感泉源；自即日起至8月29日止，在台北舉辦的年度Les Jardins de la Couture高級珠寶暨腕表展，就呈現一座以珠寶打造的瑰麗高級訂製服花園。共有逾230件頂級珠寶腕表作品登台展出，總價約45億元，包括今年6月甫於義大利全球首度曝光的全新作品，體現創意總監Victoire de Castellane獨特風格；其中Buisson Couture紅寶項鍊，以多樣豐富的寶石與鑲嵌技藝烘托一枚重達12.14克拉莫三比克紅寶石，單價高達3億4500萬元，是展出作品之最。

Christian Dior鍾情於花園之美，可見於他創作生涯中一系列以滿載女性迷人風情與花卉為靈感的代表性作品如：花冠裙，刺繡或錦緞玫瑰、花卉飾邊、田園印花等，為他所創立的同名品牌高級訂製服注入源源不絕的創意。Les Jardin de la Couture是品牌珠寶創意總監Victoire de Castellane以高級訂製服創作精神闡述的自然風情，透過珠寶的語彙重新詮釋將高級訂製服的圖案、技術、面料質地與營造的效果。

此次來台展出的全新Les Jardins de la Couture高級珠寶系列作品中，涵蓋項鍊、戒指等不同品項的Buisson Couture紅寶作品，採用濃郁色澤的紅寶石，以多樣切割的紅色調彩色寶石，透過高低錯落的鑲嵌呈現如花瓣般比肩搖曳的寶石花朵；Galon Fleuri藍寶鑽石系列小花如蕾絲滾邊緞帶，除了鑲嵌6.63克拉藍寶石的戒指、圈型耳環，還有如手環般的華麗神秘表，表蓋上鑲嵌4.02克拉枕形切割藍寶主石，在手腕間建構出動人的花園；同樣是神秘表，表蓋上點綴4.02克拉粉紅剛玉主石的Galon Fleuri粉紅剛玉神秘表，則以繽紛絢爛的豐富色彩，呈現如夢似幻的小花園，也是這次展出的鑑賞重點。

除了最新力作，同場展出的歷年來的高級珠寶系列主題，可見Dior高級珠寶系列從形塑初始風格走向從鮮明搶眼的雞尾酒珠寶戒指到引誘斑斕奇想的彩漆運用；從雙指戒、掌中鍊到這次有相當罕見的鑽石腳裸鍊的高級珠寶新品項，以多樣化彩色寶石、鑽石到挑戰嫻熟工藝的各式鑲嵌，體現Victoire de Castellane跳脫常規的大膽風格。

Galon Fleuri粉紅剛玉神秘表，2,400萬元。圖／Dior Joaillerie提供
Galon Fleuri粉紅剛玉神秘表，2,400萬元。圖／Dior Joaillerie提供
Très Cher Dior粉紅剛玉鑽石戒指，1,050萬元。圖／Dior Joaillerie提供
Très Cher Dior粉紅剛玉鑽石戒指，1,050萬元。圖／Dior Joaillerie提供
Galon Fleuri藍寶鑽石神秘表，2,300萬元。圖／Dior Joaillerie提供
Galon Fleuri藍寶鑽石神秘表，2,300萬元。圖／Dior Joaillerie提供
Buisson Couture紅寶項鍊，3億4,500萬元。圖／Dior Joaillerie提供
Buisson Couture紅寶項鍊，3億4,500萬元。圖／Dior Joaillerie提供
Buisson Couture紅寶戒指，7,200萬元。圖／Dior Joaillerie提供
Buisson Couture紅寶戒指，7,200萬元。圖／Dior Joaillerie提供
Buisson Couture項鍊與耳環。圖／Dior Joaillerie提供
Buisson Couture項鍊與耳環。圖／Dior Joaillerie提供
模特兒配戴Buisson Couture紅寶套組，其中項鍊定價為3億4,500萬原，是本次來台展出單價最高的作品。圖／Dior Joaillerie提供
模特兒配戴Buisson Couture紅寶套組，其中項鍊定價為3億4,500萬原，是本次來台展出單價最高的作品。圖／Dior Joaillerie提供
Buisson Couture祖母綠耳環，3,500萬元。圖／Dior Joaillerie提供
Buisson Couture祖母綠耳環，3,500萬元。圖／Dior Joaillerie提供
鑽石腳鍊，950萬元。圖／Dior Joaillerie提供
鑽石腳鍊，950萬元。圖／Dior Joaillerie提供
Galon Fleuri鑽石耳環，2,200萬元。圖／Dior Joaillerie提供
Galon Fleuri鑽石耳環，2,200萬元。圖／Dior Joaillerie提供

珠寶 Dior

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