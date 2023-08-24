最清爽的100%純素精華油！京城之霜推零重力平衡精華油

用油保養，成為許多保養品牌越來越強調的重點！且不分季節與肌膚狀態，油性保養能為肌膚加強保濕與補充養分，但仍要看季節，挑選適合自己的油性保養，京城之霜推出100%純素保養油「零重力平衡精華油」，強調清爽不留油感，還能深入肌底，且不論乾肌、混合肌、油肌、敏弱肌，都能安心使用。

京城之霜指出，有些混合肌、油性肌的人，會擔心油性保養反而讓臉出狀況，但其實肌膚最外層是一道皮脂膜，因為這層肌膚屏障的親油特性，選擇對的油脂才是重要，還能幫助肌膚水潤感。

零重力平衡精華油採用獲得歐盟COSMOS天然認證的布列塔尼石楠花、英國銀扇籽油萃取，全配方不含防腐劑、不添加礦物油，並且不含任何動物性來源、也不進行任何一項動物實驗，打出100%純素保養，對動物與肌膚都友善。