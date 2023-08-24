日本神級料理神器登台！BALMUDA新款微波烤箱6大亮點升級

睽違6年，BALMUDA The Range微波烤箱終於推出全新升級版，海外第一站就選在台灣登場，升級版BALMUDA The Range K09C微波烤箱共有經典黑、經典白及深灰色玫瑰金限定版3款質感配色，外型維持一貫的簡約優雅，搭配升級功能以及直覺式的操作，正式引進台灣當然也有中文介面，讓喜愛料理以及日式簡約設計的民眾不用再找日本代購。

升級版BALMUDA The Range K09C微波烤箱共有6大升級亮點，包括容量變大至20公升、直覺化6種使用模式，自動、手動、飲品、冷凍米飯、解凍、烤箱功能輕鬆選擇；加熱設計上也調整了內部加熱結構，加上隱藏式加熱管，受熱更均勻、保養清潔也更容易；並調整散熱口於頂部後側，擺放位置更有彈性。而使用時機器會帶來悅耳的吉他演奏，還有聚光燈為料理打光，每當料理完成時，面板還會出現「ENJOY」字樣，有夠療癒。