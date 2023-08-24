這款中元應景爆品單週狂賣8千個！普度前夕全聯延長營業至晚上11點

中元普度採購買好了沒？迎戰中元前夕採購高峰，8月26日至8月29日限時4天，全聯門市延長營業時間至晚上23時，期間使用全支付或PX Pay全額支付，單筆消費每滿1,000元共贈800限時福利點，8月26、27日全店日用品單筆消費每滿499元，還可現折50元，指定品項還有第2件5折、買1送1等優惠，年度吃喝日用囤貨就趁現在。

其中，全聯與宜蘭傳藝中心今年聯名推出的佛手、佛眼糕餅，因為外型超可愛又有應景祈福含義，一推出就在社群造成轟動，吸上架第一週佛手就狂賣超過8,000個，也接到不少廟宇的訂購單，特別因應中元節第2波活動，推出8月25日至9月1日佛手限時優惠價19元。

全聯中元感恩月除了有超過3,000款商品挑戰全年最低價，8月25日至9月7日更祭出進口泡麵、進口點心麵，福利卡友單筆每滿300元贈300福利點優惠，特別推薦人氣熱銷長賣的農心辛拉麵，以及近期討論熱度飆升的日清拉王非油炸速食麵都必須要趁特價囤貨囤起來。