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面露驚訝神情 到底和蔡總統說了什麼？侯友宜吐答案

這款中元應景爆品單週狂賣8千個！普度前夕全聯延長營業至晚上11點

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
普度必BUY異國味，進口泡麵、點心麵單筆每滿300元贈300福利點。圖／全聯福利中心提供
普度必BUY異國味，進口泡麵、點心麵單筆每滿300元贈300福利點。圖／全聯福利中心提供

中元普度採購買好了沒？迎戰中元前夕採購高峰，8月26日至8月29日限時4天，全聯門市延長營業時間至晚上23時，期間使用全支付或PX Pay全額支付，單筆消費每滿1,000元共贈800限時福利點，8月26、27日全店日用品單筆消費每滿499元，還可現折50元，指定品項還有第2件5折、買1送1等優惠，年度吃喝日用囤貨就趁現在。

其中，全聯與宜蘭傳藝中心今年聯名推出的佛手、佛眼糕餅，因為外型超可愛又有應景祈福含義，一推出就在社群造成轟動，吸上架第一週佛手就狂賣超過8,000個，也接到不少廟宇的訂購單，特別因應中元節第2波活動，推出8月25日至9月1日佛手限時優惠價19元。

全聯中元感恩月除了有超過3,000款商品挑戰全年最低價，8月25日至9月7日更祭出進口泡麵、進口點心麵，福利卡友單筆每滿300元贈300福利點優惠，特別推薦人氣熱銷長賣的農心辛拉麵，以及近期討論熱度飆升的日清拉王非油炸速食麵都必須要趁特價囤貨囤起來。

而大潤發自8月25日至8月29日最期間，推出消費單筆滿2,000元享9折現金抵用券，每人每卡期間限參加乙次，單筆消費最高回饋5,000元現金抵用券。9月1日起，大潤發攜手全支付再祭出限量回饋3重送，以全支付綁定大潤發聯名卡，消費滿1,000元最高享10.5%回饋。針對中元拜拜應景商品，除了金紙吐司開賣10天銷售超過千個，現在還有「元寶麵包」，象徵招財進寶，升官發財，售價69元。至於拜拜必備的三牲，也提供素食、沙琪瑪款等多種選擇，還有多款零食拜拜箱，滿額贈發幣、送好禮，快趁中元節前最後一個週末來採購。

大潤發應景推出的元寶麵包。圖／大潤發提供
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全聯今年整體鋪桌業績上看2億元，其中北部最大規模文山忠順廟及福德宮共有6,500份的大單。圖／全聯福利中心提供
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普度助弱勢，彰化縣福慧行願社攜手全聯募2,200份供品送暖傳愛。圖／全聯福利中心提供
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普度必BUY人氣王，超可愛佛手上架首週狂賣超過8,000個。圖／全聯福利中心提供
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