百貨改裝季 新光三越近百家「首發」新櫃報到

每年九月是讓消費者眾所期待的百貨改裝新櫃登場季節，新光三越全台各店共超過350個流行品牌與美食櫃位登場，其中有近100家為新光三越首發新櫃。

今年新光三越搶下不少全台首發美妝香氛品牌，除了VALENTINO BEAUTY、Frédéric Malle、Kilian Paris進駐台北信義新天地A8後，接下來還有北海道美妝品牌、主打天然純淨成分的SHIRO，以及日本長紅的小藍瓶TAKAMI都將於9月3日進駐台北信義新天地A11。另一全台首發鄭櫃還有日本新生代高爾夫球王今平周吾指定高爾夫品牌and per se，分別於9月6日、9月7日進駐台北信義新天地A9、台中中港店。

還有多家「百貨首櫃」，包括從電商起家的保養品牌NOMEL於9月起進駐台北信義新天地A11、台中中港店。韓國療癒插畫人物Mr.donothing同步進駐台北信義新天地A11、台中中港店於9月1日開幕。

被日本丹寧業譽為「大阪五虎」之一的日本傳奇潮牌EVISU進駐台中中港店9月17日開幕；來自香港，以極簡風格聞名的手表品牌MAVEN WATCHES進駐台北信義新天地A11、9月1日開幕。

新光三越也不斷引進人氣美食新櫃／快閃店，包括：台北信義新天地A8 1樓全新改裝登場，引進兩大話題咖啡Ten Thousand 10000快閃店以及首度登台、風靡新加坡的奢華摩洛哥咖啡Bacha Coffee也將在9月中下旬開幕。來自台中人氣司康專賣店尷尬司康9月快閃台北南西店一整個月。