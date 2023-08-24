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韓韶禧上陣演繹暗黑甜美風 搭配厚底鞋、抽繩包都好生火！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
韓韶禧搶先穿戴CHARLES & KEITH與Henn Kim聯名系列鞋、包，展現既暗黑又甜美的女神風範。圖／CHARLES & KEITH提供
韓韶禧搶先穿戴CHARLES & KEITH與Henn Kim聯名系列鞋、包，展現既暗黑又甜美的女神風範。圖／CHARLES & KEITH提供

同時兼具甜美、豔麗風格，卻又很做自己的韓韶禧，因為極度反差，反倒收穫了大批粉絲。看似高冷難以靠近的她，其實內心是個古靈精怪的女孩，就如同韓韶禧詮釋代言品牌CHARLES & KEITH與韓國插畫家Henn Kim推出的聯名系列一樣，既暗黑又甜美，而且每款單品都讓人想秒入手。

韓國插畫家Henn Kim擅長以超現實主義風格描繪細膩的內心情感，黑白筆觸下蘊含對生命、對戀人關係的反思，簡單構圖卻能在社群平台上與觀眾產生共鳴。CHARLES & KEITH設計總監Fredie Stevens表示「我本身很欣賞 Henn Kim的創作，而『鼓舞人們表達自我』也是一直以來的品牌價值觀，因此將她代表性的圖案賦予嶄新意義，合作推出這次聯名系列」。而全球品牌代言人韓韶禧更搶先穿戴聯名系列鞋、包，展現既暗黑又甜美的女神風範。

CHARLES & KEITH與Henn Kim聯名系列軟質抽繩包，2,990元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH與Henn Kim聯名系列軟質抽繩包，2,990元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH與Henn Kim聯名合作的主題為「穿上無所不在的心 （Heart Is Every Wear)」，Henn Kim說「這次合作重新詮釋的心臟主題並不代表孤寂，而是鼓勵所有人擁有自信與勇氣，能夠無拘無束地表達自我」。全系列以黑色為主調，提供帶有瑪莉珍鞋元素的心臟鉚釘厚底靴，以及抓皺感的軟質抽繩包，以及實用百搭的髮圈，凸顯在暗黑叛逆氛圍中又帶有甜美女人味，就如韓韶禧演繹的形象廣告一樣。

CHARLES & KEITH與Henn Kim聯名系列髮圈，590元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH與Henn Kim聯名系列髮圈，590元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH與Henn Kim聯名系列鉚釘厚底靴，4,190元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH與Henn Kim聯名系列鉚釘厚底靴，4,190元。圖／CHARLES & KEITH提供

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