朝聖HUMAN MADE北海道店 搶買Blackpink藝術總監限定單品
你正打算去日本旅遊？或是正在去日本的路上嗎？如果時間允可，或許把北海道當作目的地也是不錯的選擇，還能朝聖HUMAN MADE首間直營店，搶先入手Blackpink藝術總監VERDY繪製的限定T恤！
由高級時裝品牌Kenzo現任創意總監Nigo成立的潮牌HUMAN MADE近期在北海道開設首間直營店，店址就選在札幌市中心狸小路的THE KNOT飯店一樓。為了品牌在北海道的第一家門市成立HUMAN MADE不忘準備一系列紀念商品，包括Blackpink藝術總監VERDY繪製圖案的長袖T恤、印有熊圖騰的書包、鑰匙吊飾和水杯等；更有符合北海道印象的手工木雕小熊。除此之外，HUMAN MADE與擁有百年歷史的北海道代表老字號名店「千秋庵」限時合作特別版點心。
不想去日本也沒關係，正在亞洲積極開新店的殿堂級潮牌Supreme則選在南韓首爾的新沙洞，打造全新概念店，這也是品牌在全球第16間分店。新門市的整體風格以呈現乾淨氛圍的白色牆面為主，還能看到不同風格照片組成的拼貼牆，以及藝術家Nate Lowman的彈孔創作點綴。而同樣的為了首爾店的開幕，Supreme也推出紀念單品，包括經典Box Logo的T恤和連帽夾克，經典的Box logo由原本的紅色改採南韓國旗主色藍色來創作，而衣服上印花圖案則用上南韓國花木槿花圖案。
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