6千元有找！小米全新輕影音平板「Redmi Pad SE」上市　「小米開學季」限時11天登場

暑假即將結束迎來開學季，小米推出大螢幕、高質感的Redmi Pad SE，擁有11吋90Hz AdaptiveSync螢幕及8,000mAh超大電量，專為輕世代學生及青年專業人士所設計，一機滿足學業工作、生活娛樂的雙重需求，更以6,000元有找的售價，讓Redmi Pad SE成為千元平板首選。同時，小米將於9月1日至9月11日推出「小米開學季」活動，集結手機、穿戴裝置或智慧家電等明星商品，不只滿足學習需求，更照顧小資學子在外的租屋生活。

Redmi Pad SE配備11吋1FHD+螢幕，以16:10的螢幕顯示比例，適合目前各式常見影片尺寸規格，支援90Hz AdaptiveSync螢幕更新率，依據螢幕顯示內容自動調節更新率，也可透過手動選擇60Hz或90Hz。內建「閱讀模式3.0」，提供經典模式和紙張模式，以模擬真實書本的閱讀顏色選項，確保最佳的閱讀舒適度。在音效方面，Redmi Pad SE支援Dolby Atmos和Hi-Res Audio，配備立體聲四揚聲器；搭載8,000mAh超大電量電池，提供最高219小時音樂播放或最長14小時影片播放

Redmi Pad SE採用金屬一體成型設計，重量僅478g、機身厚度僅7.68mm，共有薰衣紫、石墨灰、薄荷綠等3色，提供4GB+128GB、8GB+128GB兩種儲存空間供選擇。Redmi Pad SE（4GB+128GB）售價5,999元，將於8月28日起於小米商城mi.com、小米之家全台31間實體門市、蝦皮商城小米官方旗艦店、PChome 24h購物小米旗艦館、momo購物小米旗艦館、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、ETmall 東森購物網、全國電子、燦坤3C開賣。另外，Redmi Pad SE（4GB+128GB）將於9月1日起於中華電信、遠傳電信開賣，專屬資費方案請洽各電信門市或電信官網。

Redmi Pad SE（8GB+128GB）售價6,999元，將於8月28日至9月8日於小米商城mi.com、小米之家全台31間實體門市、蝦皮商城小米官方旗艦店、PChome 24h購物小米旗艦館、momo購物小米旗艦館、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、ETmall 東森購物網、全國電子、燦坤3C開放預購，參與預購即贈（或登錄贈）Redmi Pad SE磁吸雙面保護殼一個（數量有限，售完為止）；Redmi Pad SE（8GB+128GB）將於9月9日起於上述通路全面現貨開賣。

此外，「小米開學季」活動將於9月1日至9月11日開跑，精選超高CP值智慧手機、智慧家電與學習用品限量下殺，最高大降5,800元，同時推出學生購機專享登錄贈禮與開學裝備組合禮包。

Redmi Note 12 Pro+ 5G直攻最高2億像素OIS旗艦相機，配備5,000mAh大電量電池、支援120W HyperCharge極速快充。「小米開學季」活動期間購買Redmi Note 12 Pro+ 5G直降3,500元、優惠價11,499元，學生於指定網頁完成登錄再贈Redmi Buds 4 Active。

Redmi Note 12 Pro 5G採用6.7 吋120Hz Flow AMOLED螢幕，支援中階機型罕見的1920Hz高頻 PWM調光。「小米開學季」活動期間購買Redmi Note 12 Pro 5G直降3,500元、優惠價9,499元，學生於指定網頁完成登錄，再贈Redmi Buds 4 Active。

Redmi Note 12S以6.43吋90Hz螢幕更新率AMOLED螢幕，並支援5,000mAh大容量電池。「小米開學季」活動期間購買Redmi Note 12S直降1,000元、優惠價5,999元，領券再折300元，學生於指定網頁完成登錄再贈Redmi Buds 4 Active。

Redmi Note 11 Pro+ 5G配備1億800萬像素三鏡頭，且擁有123°超廣角鏡頭，搭載6.67吋AMOLED螢幕，更擁有SGS護眼認證，支援120W HyperCharge極速快充。「小米開學季」活動期間購買Redmi Note 11 Pro+ 5G直降3,400元、優惠價8,599元。

Xiaomi Book S 12.4"以平板型態提供筆記型電腦的強大文書處理能力，結合全方位功能與極簡外型，擁有12.4 吋全螢幕觸控螢幕，內建專為2合1筆記型電腦體驗而生的Windows 11，結合專屬鍵盤或靈感觸控筆，更擁有長達13.4小時的電池續航力。「小米開學季」活動期間購買Xiaomi Book S 12.4"直降5,800元、優惠價15,195元，加贈XiaomiBook S 12.4”Keyboard，領券最高再折500元，學生於指定網頁完成登錄再贈Redmi Buds 4 Active。

Xiaomi 30型電競曲面螢幕擁有21：9超寬比例，具備2560 x 1080解析度，開啟多個視窗都能將完整畫面納入，同時支援最高200Hz的螢幕更新率，並通過德國萊因TÜV Rheinland低藍光認證。「小米開學季」活動期間購買Xiaomi 30型電競曲面螢幕直降3,200元、優惠價5,795元，領券最高再折290元。

Xiaomi智慧顯示器A2 43型擁有4K Ultra HD超高解析度影像品質，搭配2個12W的強勁立體聲喇叭，並支援Dolby Audio™與DTS-HD®；內建Android TV™，可輕鬆存取超過40萬部電影和節目，以及下載超過5,000個應用程式。「小米開學季」活動期間購買Xiaomi智慧顯示器A2 43型直降8,000元、優惠價7,999元，領券最高再折400元。

Xiaomi超輕量無線吸塵器擁有Atomo輕量化超高速馬達，提供雙重智慧吸力自動調節，根據灰塵量調節吸力大小，讓清潔效率與續航雙雙提升，是學生外宿清掃整潔的利器。「小米開學季」活動期間購買Xiaomi超輕量無線吸塵器直降3,200元、優惠價5,795元，領券最高再折290元。