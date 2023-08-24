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什麼？沙漠中奢華鏡面建築竟是虛擬科技！Ralph Lauren為新袋包創造互動式購物體驗

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
名模孫菲菲演繹Ralph Lauren The RL 888系列袋包。圖／Ralph Lauren提供
名模孫菲菲演繹Ralph Lauren The RL 888系列袋包。圖／Ralph Lauren提供

荒蕪沙漠中矗立了一座以R與L字母交錯的奢華鏡面建築，隨著鏡頭位移，便能看到展示在其中的The RL 888系列袋包，無論場景還是光影都如此真實，彷彿能感受到微風吹來。但這一切都是美國時尚品牌Ralph Lauren透過虛擬實境科技（VR）所打造的「The 888 House」，既創造了互動式購物體驗 ，同時也完整傳達新包款設計概念。

Ralph Lauren透過虛擬實境科技（VR）打造的「The 888 House」，創造了互動式購物體驗 ，同時也完整傳達新包款設計概念。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren透過虛擬實境科技（VR）打造的「The 888 House」，創造了互動式購物體驗 ，同時也完整傳達新包款設計概念。圖／Ralph Lauren提供

關於The RL 888系列袋包，Ralph Lauren先生表示，設計靈感來自大自然之美，清新脫俗的天空與崎嶇嶙峋的地表，皆交匯在這片大地上，這個景象詮釋永恆不變之美。而為了能無國界的傳遞這個想法，於是透過The 888 House矗立在虛擬沙漠景觀，以超現實的遐想結合現實。CGI團隊利用複雜3D 建模、動態照明和反重力物理作用，創造身臨其境的互動式購物體驗。使用者一旦進入這個虛擬空間，就能自由進出不同房間，探索所有Ralph Lauren系列產品以及The RL 888包款，藉由當代技術呈現奢華的品牌形象。

在The 888 House中，使用者一旦進入這個虛擬空間，就能自由進出不同房間，探索所有Ralph Lauren系列產品以及The RL 888包款。圖／Ralph Lauren提供
在The 888 House中，使用者一旦進入這個虛擬空間，就能自由進出不同房間，探索所有Ralph Lauren系列產品以及The RL 888包款。圖／Ralph Lauren提供

而主角The RL 888系列提供包括斜背包、手提包，及鍊帶側背包款，皆出自義大利工匠之手。訴求稜角分明、曲線立體，並採用多種面料與小牛皮製成。而在袋蓋上的RL金屬標誌則分別有鈀銀、銅金或香檳金等不同表面處理細節，配以質感升級的鎖扣設計。同時形象大片則邀請了名模Anna Ewers和孫菲菲擔綱主角，描述女性和她最親密貼身的配件，貼切展現The RL 888的獨特風尚。

名模Anna Ewers演繹Ralph Lauren The RL 888系列袋包。圖／Ralph Lauren提供
名模Anna Ewers演繹Ralph Lauren The RL 888系列袋包。圖／Ralph Lauren提供

Ralph Lauren The RL 888系列手提包。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren The RL 888系列手提包。圖／Ralph Lauren提供

Ralph Lauren The RL 888系列斜背包。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren The RL 888系列斜背包。圖／Ralph Lauren提供

Ralph Lauren The RL 888系列手提包。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren The RL 888系列手提包。圖／Ralph Lauren提供

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