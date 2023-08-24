什麼？沙漠中奢華鏡面建築竟是虛擬科技！Ralph Lauren為新袋包創造互動式購物體驗
荒蕪沙漠中矗立了一座以R與L字母交錯的奢華鏡面建築，隨著鏡頭位移，便能看到展示在其中的The RL 888系列袋包，無論場景還是光影都如此真實，彷彿能感受到微風吹來。但這一切都是美國時尚品牌Ralph Lauren透過虛擬實境科技（VR）所打造的「The 888 House」，既創造了互動式購物體驗 ，同時也完整傳達新包款設計概念。
關於The RL 888系列袋包，Ralph Lauren先生表示，設計靈感來自大自然之美，清新脫俗的天空與崎嶇嶙峋的地表，皆交匯在這片大地上，這個景象詮釋永恆不變之美。而為了能無國界的傳遞這個想法，於是透過The 888 House矗立在虛擬沙漠景觀，以超現實的遐想結合現實。CGI團隊利用複雜3D 建模、動態照明和反重力物理作用，創造身臨其境的互動式購物體驗。使用者一旦進入這個虛擬空間，就能自由進出不同房間，探索所有Ralph Lauren系列產品以及The RL 888包款，藉由當代技術呈現奢華的品牌形象。
而主角The RL 888系列提供包括斜背包、手提包，及鍊帶側背包款，皆出自義大利工匠之手。訴求稜角分明、曲線立體，並採用多種面料與小牛皮製成。而在袋蓋上的RL金屬標誌則分別有鈀銀、銅金或香檳金等不同表面處理細節，配以質感升級的鎖扣設計。同時形象大片則邀請了名模Anna Ewers和孫菲菲擔綱主角，描述女性和她最親密貼身的配件，貼切展現The RL 888的獨特風尚。
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