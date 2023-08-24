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韓國機票999元！易斯達「松山－金浦」回來了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
易斯達航空。圖／摘自易斯達航空 Eastar Jet - Taiwan粉絲頁
易斯達航空。圖／摘自易斯達航空 Eastar Jet - Taiwan粉絲頁

想要去韓國旅遊，又有新選擇了！易斯達航空宣佈，自9月2日起，將恢復「松山－金浦」航線，採天天出發，將方便台灣旅客前往首爾旅遊。為慶祝重新開航，也將常態性推出「單程999元」優惠。

易斯達航空過去提供台韓兩地的載客服務，但因疫情因素，在2020年2月暫別台灣市場。隨著後疫情時代到來，易斯達航空將於9月2日起重新恢復「台北（松山）－首爾（金浦）」航線，台灣出發時間為14:00，抵達時間為17:25，首爾出發時間則為11:15，抵達時間為12:55，採用737-8機型執飛。

相較於桃園－仁川機場，松山－金浦擁有進出市區便捷的優點，對於旅客而言，將可省下許多交通時間。易斯達航空也表示，現也推出常態性驚喜促銷方案，單程優惠價999元（未稅）。除此之外，易斯達航空也預告，將於11月恢復「桃園－仁川」，12月再恢復「桃園－青州」航線。

桃園 首爾 航線

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