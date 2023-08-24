影／國產藍莓吃得到「陽光味」 台中10大飯店樂當通路

藍莓營養價值高，還具抗氧化功能，有「北美藍寶石」之稱，但近年國內也有農民種植，只是產量還不到每年需求的2700公噸的5%。農業部農村發展及水土保持署台中分署上午就聯合參山國家風景區管理處共同舉辦記者會，宣傳國產藍莓，並結合台中市樂活觀光產業聯盟協會的10家知名飯店共同行銷，以帶動銷售。

農村水保署台中分署分署長陳榮俊說，他們近年以苗栗後龍為核心，由在地農企業帶領農村社區共同推動，籌組了藍莓產業大聯盟，並與其他農政單位跨域合作，希望將藍莓產業打造為中苗農村新亮點產業，以解決產業發展遭遇之困境，讓藍莓產業能順利推動。

台灣花卉生物技術公司總經理洪晧凱說，該公司替農民選擇出適合台灣氣候的藍莓品種種植，公司自己也生產，目前產量雖僅占台灣每年需求的5%，但未來的空間很大，希望3年內產量可以上升到15至20%。

他說，國產藍莓比起國外藍莓的優勢，是除了無毒栽培之外，還不必長途運輸，上午採收，下午就出貨，消費者可以品嘗到最新鮮的口感，吃起來會比較脆，還會有「陽光味」的感覺。

參山處長曹忠猷舉自己的例子說，他曾在超市買了藍莓回家，因為很貴，擺在冰箱裡捨不得吃，後面想吃時竟已壞掉了。現在有國產藍莓，他可以放心大方的多吃一點了。

參山處帶來觀光局的台灣觀光大使「喔熊組長」替國產藍莓行銷，期盼藉由喔熊的知名度連結國產藍莓產品，另也聯名推出喔熊藍莓氣泡水及喔熊藍莓啤酒，發揮加乘行銷力道、促進商機。

樂活聯盟理事長洪明峰說，很高興成為藍莓的通路，聯盟飯店不但會把藍莓入菜，迎賓，若搭配樂活聯盟聯合住宿券，10月1日至12月31日入住台中日光溫泉、余舍行旅、來來商旅、台中港酒店、中科大飯店、綠宿行旅、台中芭蕾城堡酒店、福爾摩沙酒店、成旅晶贊、神木谷假期大飯店等10家飯店，還有機會享有限量喔熊藍莓氣泡水及喔熊藍莓啤酒飲品二選一。

另外，雖未住宿，8月31日前到聯盟的來來商旅、日光溫泉、余舍行旅，即可用優惠價享用到藍莓的獨家餐點。包括日光溫泉、台中港酒店、中科大飯店、成旅晶贊台中館、台中芭蕾城堡酒店、神木谷假期大飯店等6家飯店也將搶先上架喔熊藍莓氣泡水及喔熊藍莓啤酒。