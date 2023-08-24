首批限量6千組！全家便利商店「好神公仔」睽違16年再度降臨　8尊神明一次收、復刻第一代印章設計

「拜請！拜請！」大街小巷都會唱的一首歌，還記得16年前掀起收藏旋風的「好神公仔」嗎？全家便利商店宣布「好神公仔」回來了！首批限量6,000組，一組共有8尊神明，會員點數400點+799元就可整套收藏；另外在私品茶杯身、麵食及大口飯糰也都可以看到好神的蹤跡。此外，全家便利商店「康康五」8月25日至8月27日推出FamiCollection仙草飲、可口可樂、Let’s Café特大杯美式咖啡、私品茶鮮露醇奶茶等同品項買1送1。

睽違16年的「好神公仔」再度降臨全家便利商店，復刻第一代的好神公仔，保留當時的印章設計，每組共有8尊神明，包括愛情順利的月下老人、財運亨通的財神爺、有最強天后之稱的媽祖、學業進步的文昌帝君等，還有觀音菩薩、福德正神、鍾馗、關聖帝君等，即日起可以以會員點數400點+799元或是2,000點+699元整組收藏，首批限量6,000組，經典回憶一次擁有，讓大家好運攏總來。

此次好神公仔也躍上全家便利商店私品茶杯身及鮮食包裝，即日起推出「好神祈願杯」，共有粉色及藍色兩款，分別有不同的好神在杯身上，9月19日前私品茶全品項享第2杯7折優惠。另外還有4款中式麵食（半筋半肉紅燒牛肉麵、鹽水意麵、炸醬炒泡麵、沙茶豬肉炒麵）、5款大口飯糰（義式香草烤雞飯糰、法式蕈菇起司雞排飯糰、香腸燒肉雙拼飯糰、宮保雞丁飯糰、美式牛肉堡飯糰）也可看到好神現蹤。

全家便利商店「康康五」8月25日至8月27日推出FamiCollection仙草飲、可口可樂、牧場直送4.0牛奶雪糕、Let’s Café特大杯美式咖啡（冰熱不限）、私品茶鮮露醇奶茶（冰熱不限）、FamiCollection天然水（2.2L）等皆可享同品項買1送1優惠。

為滿足中元普渡需求，全家便利商店與LAIMO聯手推出兩款中元福箱，包括有各式零食餅乾、糖果、泡麵及飲料的粉色款歡樂版福箱，以及包含白米、罐頭、醬油、袋裝麵、飲料的橘色款家戶版福箱，兩款售價皆為399元。此外，還推出「599元便利經濟組合」、「599元暑期FUN樂優惠組合」及「899元豪華澎湃組合」三種拜拜組合購，消費者可依喜好自由搭配指定品牌零食、飲料、泡麵等商品，另外可獲得獨家的LAIMO收納購物提袋一個，數量有限贈完為止。