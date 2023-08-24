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高原騎士攜手米其林星廚林明健 限期打造直火新風味

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
高原騎士攜手米其林星廚林明健，限間限定打造直火新風味。圖／台灣愛丁頓提供提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
高原騎士攜手米其林星廚林明健，限間限定打造直火新風味。圖／台灣愛丁頓提供提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

自1798年誕生迄今、擁有超過200年傲人歷史的蘇格蘭威士忌高原騎士（Highland Park），這次攜手台北信義區原木燒烤直火名店「WILDWOOD原木燒烤牛排海鮮餐廳」，即日起至2024年3月31日，打造期間限定高原騎士專屬菜單，將高原騎士12年直接「入菜」。由於套餐做工繁複，如欲享用此套餐，最遲須於用餐日前3天預訂，並請於inline 訂位時備註留言處註明。

星級主廚林明健這次以粗獷但帶有細緻質感的設計元素，將高原騎士堅持的手工、煙燻雪莉、石楠花蜜香等特色融入料理創作中，呈現一系列精彩絕倫的獨特料理。

紅甘生魚片將搭配高原騎士12年圓融的煙燻甜味，消除莓果的酸澀，與海鮮的甘甜融合在一起，締造出一段美妙的味覺協奏曲。主餐選用高原騎士18年，以厚實帶有蜂蜜及煙燻味酒體，搭配以龍眼木直火燒烤的乾式熟成肋眼牛排，使其迷人的煙燻雪莉風味與柴燒香氣完美堆疊、相互輝映。每道精心研製的料理經由主廚巧手，帶領消費者深刻感受高原騎士與完美融合的野出新風味。

此外，延續高原騎士核心酒款的壓花玻璃瓶與環境友善紙盒容器，高原騎士15年單一麥芽蘇格蘭威士忌今年換上全新包裝， 展現與時俱進且對環境永續的決心。

全新改裝上市的高原騎士15年，其晶瑩剔透的酒瓶浮雕圖案，與核心酒款12與18年採用相同的設計，出自同樣來自蘇格蘭的「我們是山工作室」（We are Mountains Studios）。酒瓶表面的浮雕，延續挪威世界遺產－烏爾內斯木造教堂「Stavkirke」的內部雕刻，維持一貫玻璃瓶身的設計，通透酒瓶閃耀著100%純天然的澄澈色澤。其玻璃材質與外裝的可回收性，更突顯高原騎士對土地環境友善與永續經營的核心價值。

高原騎士15年單一麥芽蘇格蘭威士忌換上全新包裝。圖／台灣愛丁頓提供提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
高原騎士15年單一麥芽蘇格蘭威士忌換上全新包裝。圖／台灣愛丁頓提供提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
高原騎士來自蘇格蘭最北端、緯度最高的威士忌酒廠。圖／台灣愛丁頓提供提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
高原騎士來自蘇格蘭最北端、緯度最高的威士忌酒廠。圖／台灣愛丁頓提供提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

蘇格蘭 牛排

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