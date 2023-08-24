Acer迎開學 購機獨家抽「英特爾極限大師賽澳洲行」

迎接開學季，宏碁全系列電競商品到貨，主打第13代搭載Intel Core i5/i7/i9處理器的Predator Helios Neo電競筆電、Acer全台首發VA MiniLED電競螢幕Nitro XV275U P3、以及即將開賣的台灣首款Wi-Fi 6E電競三頻路由器Predator Connect W6。宏碁同時進行全通路促銷及巡迴推廣：只要購買Acer指定筆電、桌機或螢幕商品，上網登錄就送好禮，包括1年延保卡、Nitro遊戲控制器或Predator電競耳麥，週週還可抽星宇航空大阪雙人來回機票。

配合Acer與英特爾在三創生活園區1樓十二立方舉辦的「Intel Gamer Days」活動，即日起至8月29日期間買任一款搭載Intel Core處理器系列的Acer/Predator電競筆電，即可參加抽獎，Acer貴賓獨享獎項是3天3夜Acer「英特爾極限大師賽澳洲套裝行程」市價約6萬元，內容包括極限大師賽門票、機票、住宿等，可獨家體驗最新電競商品及精彩賽事。除此之外，活動現場闖關體驗宏碁最強Predator/Nitro筆電、桌機及螢幕，完成則送Predator 24合1螺絲工具組、還有拍照、打卡及KOL互動活動；而在2樓宏碁專售店更舉辦宏碁貴賓專屬的筆電、桌機免費健診活動，購機好康滿滿。