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Acer迎開學 購機獨家抽「英特爾極限大師賽澳洲行」

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Acer與英特爾在三創生活園區1樓十二立方舉辦的「Intel Gamer Days」活動，即日起至8月29日期間買任一款搭載Intel Core處理器系列的Acer/Predator電競筆電，即可參加抽獎，有機會前往澳洲參加極限大師賽。圖／宏碁提供
Acer與英特爾在三創生活園區1樓十二立方舉辦的「Intel Gamer Days」活動，即日起至8月29日期間買任一款搭載Intel Core處理器系列的Acer/Predator電競筆電，即可參加抽獎，有機會前往澳洲參加極限大師賽。圖／宏碁提供

迎接開學季，宏碁全系列電競商品到貨，主打第13代搭載Intel Core i5/i7/i9處理器的Predator Helios Neo電競筆電、Acer全台首發VA MiniLED電競螢幕Nitro XV275U P3、以及即將開賣的台灣首款Wi-Fi 6E電競三頻路由器Predator Connect W6。宏碁同時進行全通路促銷及巡迴推廣：只要購買Acer指定筆電、桌機或螢幕商品，上網登錄就送好禮，包括1年延保卡、Nitro遊戲控制器或Predator電競耳麥，週週還可抽星宇航空大阪雙人來回機票

配合Acer與英特爾在三創生活園區1樓十二立方舉辦的「Intel Gamer Days」活動，即日起至8月29日期間買任一款搭載Intel Core處理器系列的Acer/Predator電競筆電，即可參加抽獎，Acer貴賓獨享獎項是3天3夜Acer「英特爾極限大師賽澳洲套裝行程」市價約6萬元，內容包括極限大師賽門票、機票、住宿等，可獨家體驗最新電競商品及精彩賽事。除此之外，活動現場闖關體驗宏碁最強Predator/Nitro筆電、桌機及螢幕，完成則送Predator 24合1螺絲工具組、還有拍照、打卡及KOL互動活動；而在2樓宏碁專售店更舉辦宏碁貴賓專屬的筆電、桌機免費健診活動，購機好康滿滿。

開學活動期間每週更邀請知名網紅/實況主擔任一日店長造訪全台宏碁門市，包括凱蒂、赤鬼與咪咪蛋、鳥屎、球球、陳伊、Leggy、尬琳、森野葉子、瑞比和瑞咪、短今、陸子玄、琳可及泥泥汝等，將以台北三創園區、高雄夢時代為起點、巡迴至燦坤台南、中壢NOVA、新竹NOVA、台中NOVA等3C賣場人潮聚集的宏碁專售店、還有進行網購線上直播活動，號召粉絲共襄盛舉。現場還享有4大好康，包括前10名粉絲排隊享有店長好禮及與店長合影活動；每天限量1名電競筆電1元競標活動；現場體驗並完成IG濾鏡打卡就可索取Predator限量胸針；另外再加碼4大購機優惠，前20名購買者可與店長互動玩遊戲與合影、獲得合影照1張、店長加持刮刮樂1張及市價1,990元的Predator高級後背包1只。宏碁貼心服務Acer VIP，VIP會員透過通知郵件，現場可兌換Predator潮流漁夫帽。另外，只要在全台12間宏碁旗艦專售店綁定LINE好友一對一服務，再享有A級購機加碼。

宏碁台灣首款Wi-Fi 6E電競三頻路由器Predator Connect W6即將正式開賣。圖／宏碁提供
宏碁台灣首款Wi-Fi 6E電競三頻路由器Predator Connect W6即將正式開賣。圖／宏碁提供
赤鬼伯伯與咪咪蛋擔任宏碁一日店長，邀請民眾共襄盛舉。圖／宏碁提供
赤鬼伯伯與咪咪蛋擔任宏碁一日店長，邀請民眾共襄盛舉。圖／宏碁提供
全台首發 VA MiniLED電競螢幕Nitro XV275U P3擁有2560x1440 2K超高解析度。圖／宏碁提供
全台首發 VA MiniLED電競螢幕Nitro XV275U P3擁有2560x1440 2K超高解析度。圖／宏碁提供
購買Acer家用筆電、家用桌機及商用筆電指定機種，登錄天天抽Samsung 1TB 外接硬碟、週週抽星宇航空大阪雙人來回機票。圖／宏碁提供
購買Acer家用筆電、家用桌機及商用筆電指定機種，登錄天天抽Samsung 1TB 外接硬碟、週週抽星宇航空大阪雙人來回機票。圖／宏碁提供
宏碁電競筆電Predator Helios Neo 16，A蓋隱喻的鐳射蝕刻加密代碼相當有特色。圖／宏碁提供
宏碁電競筆電Predator Helios Neo 16，A蓋隱喻的鐳射蝕刻加密代碼相當有特色。圖／宏碁提供

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