Acer迎開學 購機獨家抽「英特爾極限大師賽澳洲行」
迎接開學季，宏碁全系列電競商品到貨，主打第13代搭載Intel Core i5/i7/i9處理器的Predator Helios Neo電競筆電、Acer全台首發VA MiniLED電競螢幕Nitro XV275U P3、以及即將開賣的台灣首款Wi-Fi 6E電競三頻路由器Predator Connect W6。宏碁同時進行全通路促銷及巡迴推廣：只要購買Acer指定筆電、桌機或螢幕商品，上網登錄就送好禮，包括1年延保卡、Nitro遊戲控制器或Predator電競耳麥，週週還可抽星宇航空大阪雙人來回機票。
配合Acer與英特爾在三創生活園區1樓十二立方舉辦的「Intel Gamer Days」活動，即日起至8月29日期間買任一款搭載Intel Core處理器系列的Acer/Predator電競筆電，即可參加抽獎，Acer貴賓獨享獎項是3天3夜Acer「英特爾極限大師賽澳洲套裝行程」市價約6萬元，內容包括極限大師賽門票、機票、住宿等，可獨家體驗最新電競商品及精彩賽事。除此之外，活動現場闖關體驗宏碁最強Predator/Nitro筆電、桌機及螢幕，完成則送Predator 24合1螺絲工具組、還有拍照、打卡及KOL互動活動；而在2樓宏碁專售店更舉辦宏碁貴賓專屬的筆電、桌機免費健診活動，購機好康滿滿。
開學活動期間每週更邀請知名網紅/實況主擔任一日店長造訪全台宏碁門市，包括凱蒂、赤鬼與咪咪蛋、鳥屎、球球、陳伊、Leggy、尬琳、森野葉子、瑞比和瑞咪、短今、陸子玄、琳可及泥泥汝等，將以台北三創園區、高雄夢時代為起點、巡迴至燦坤台南、中壢NOVA、新竹NOVA、台中NOVA等3C賣場人潮聚集的宏碁專售店、還有進行網購線上直播活動，號召粉絲共襄盛舉。現場還享有4大好康，包括前10名粉絲排隊享有店長好禮及與店長合影活動；每天限量1名電競筆電1元競標活動；現場體驗並完成IG濾鏡打卡就可索取Predator限量胸針；另外再加碼4大購機優惠，前20名購買者可與店長互動玩遊戲與合影、獲得合影照1張、店長加持刮刮樂1張及市價1,990元的Predator高級後背包1只。宏碁貼心服務Acer VIP，VIP會員透過通知郵件，現場可兌換Predator潮流漁夫帽。另外，只要在全台12間宏碁旗艦專售店綁定LINE好友一對一服務，再享有A級購機加碼。
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