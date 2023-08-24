整理包／日本今排放核汙水入海 5大QA一次解惑

日本將於今天排放含氚的核汙水。聯合新聞網整理民眾可能會有的疑問供參考。

問：日本什麼時候排放含氚的核汙水入海？排放多少？會排放多久？

答：日本政府宣布，福島第一核電廠預計於當地時間24日下午1時（台灣時間中午12時）啟動含氚的核汙水排放作業。預估第一波排放量約7800噸，計畫17天完成排放入海；直到2024年3月底前的2023年度排放量，粗估約3萬1200噸，相當於30座儲存槽。根據計畫，日本至少需要花30年時間排放約134萬噸處理過的核汙水。

問：氚是什麼？

答：氫的同類；廣泛存在於雨水、海水、自來水、我們的身體以及大自然環境中。它所發出的輻射非常微弱，進體內不會積聚，並隨水一同排出。 氚的特性與氫相似，光去除氚是非常困難的。

問：會影響台灣嗎？

答：廢水主要會隨著黑潮延伸流與北太平洋流，往東太平洋及美國西岸傳輸。在向東傳輸的過程中，有少部分廢水會順著強勁海流兩側反向流動的渦旋向南傳送，再隨著北赤道洋流及黑潮影響台灣周遭的海域。我政府相信對周邊環境造成的影響降至非常低。

問：我們政府有什麼作為？

答：為確保我國海域環境與民眾食品輻射安全，由原能會與衛福部、農業部、海委會的跨部會合作強化輻射監測作為，執行海水、漁產、環境生態樣品及日本進口食品的取樣檢測。至今檢測結果均無輻射異常，未來亦將持續進行漁產及海水監測，並將監測結果與日本排放前建立的背景資料庫進行比對分析，據以滾動調整監測計畫。

食藥署說，針對日本水產品，展開為期4年的監測計畫，去年檢驗25件，今年已檢驗27件，將以收集的52件日本水產品氚含量為基準值，待日本排放氚水後，預計再抽驗73件進行比較，今、明兩年預計採檢逾200件。若檢測結果異常，就會把抽驗件數往上調，若發現氚汙染風險增加，將與專家討論，啟動因應措施。

問：我想要查詢排放進展，可以在哪查詢？

答：原能會建置「放射性物質海域擴散海洋資訊平台」（https://tworis.aec.gov.tw/），參照國際安全標準監測，將海水監測與擴散預報等科學專業數據，轉譯為淺顯易懂的燈號。