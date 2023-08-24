達美樂「個人披薩77元、9吋披薩147元」！限時7天

連鎖披薩「達美樂」自即日起推出「777活動」，包含「個人披薩77元」、「9吋披薩147元」，以及「蝴蝶酥＋香濃可可酥捲77元」等3種不同方案，活動僅限1周。

本次限時於8月24日至8月30日期間登場的「777活動」中，推出「個人披薩77元」優惠，共有總匯、夏威夷、道地美國、皇家白醬彩蔬、增量起司餅等5種口味可供選擇，原價99元，優惠價77元。至於「9吋披薩147元」，則有波隆納義式肉醬四喜、蜜汁花枝燒、皇家白醬彩蔬、 夏威夷、闔家歡四喜、超值四喜、加州BBQ雞肉等7種口味。