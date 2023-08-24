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達美樂「個人披薩77元、9吋披薩147元」！限時7天

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
凡消費滿額，就可加購蝴蝶酥、香濃可可酥捲組合。圖／達美樂提供
凡消費滿額，就可加購蝴蝶酥、香濃可可酥捲組合。圖／達美樂提供

連鎖披薩「達美樂」自即日起推出「777活動」，包含「個人披薩77元」、「9吋披薩147元」，以及「蝴蝶酥＋香濃可可酥捲77元」等3種不同方案，活動僅限1周。

本次限時於8月24日至8月30日期間登場的「777活動」中，推出「個人披薩77元」優惠，共有總匯、夏威夷、道地美國、皇家白醬彩蔬、增量起司餅等5種口味可供選擇，原價99元，優惠價77元。至於「9吋披薩147元」，則有波隆納義式肉醬四喜、蜜汁花枝燒、皇家白醬彩蔬、 夏威夷、闔家歡四喜、超值四喜、加州BBQ雞肉等7種口味。

除此之外，凡消費滿77元，即可以77元加購「蝴蝶酥2個＋香濃可可酥捲4個」，滿足民眾的甜點需求。業者估計，一週內將售出超過30萬顆披薩。

達美樂9吋披薩特價147元，共有7種口味可選。圖／達美樂提供
達美樂9吋披薩特價147元，共有7種口味可選。圖／達美樂提供
5種口味個人披薩，原價99元，特價77元。圖／達美樂提供
5種口味個人披薩，原價99元，特價77元。圖／達美樂提供

披薩 蝴蝶 可可

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