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必比登推介台南美食36店入選 10家新上榜名單全台最多

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
首次入選的黑琵食堂使用沿海強風及高塩分產出的在地食材，烹飪起來的食物海味更加濃郁。圖／台南市觀旅局提供
首次入選的黑琵食堂使用沿海強風及高塩分產出的在地食材，烹飪起來的食物海味更加濃郁。圖／台南市觀旅局提供

知名國際美食評鑑《米其林指南》去年首度將台南納入必比登評鑑地區後，今天公布的必比登推介名單，台南共有36店家入選；其中，有10家為新入選店家，新入選店家的數量全台最多。市長黃偉哲表示，明年正逢「台南400」，歡迎國內外遊客循著必比登推介，來趟平價又美味的台南美食之旅。

市府觀光旅遊局長林國華表示，必比登推介是以新台幣1000元以下，且能吃到優質3道料理（不含飲料）的店家為對象。台南素以平價美食聞名，新入選的10家美食店家中，計有：阿文米粿、七股養蚵園家、好農家米糕、西羅殿牛肉湯、黃家蝦捲、三好一公道當歸鴨、謝掌櫃虱目魚海鮮粥、黑琵食堂、誠實鍋燒意麵、吃麵吧等。

首次入選米其林必比登的七股黑琵食堂楊惠欽表示，七股擁有得天獨厚的農漁特產，使用沿海強風及高塩分產出的在地食材，烹飪起來的食物海味更加濃郁，期待透過米其林必比登推薦讓七股的多樣性讓更多人看見。

連續2年榮獲必比登推介的筑馨居周榮棠主廚表示，會再加油，還好沒給台南漏氣；東香台菜海味料理蔡瑞成總舖師表示，餐廳一直很注重有機食材及食物溯源，期待有朝一日獲得米其林綠星肯定。

市長黃偉哲指出，台南近400年在各式文化交織下，創造獨特料理手法與飲食特色，成就「美食之都」的美名，並受到國際肯定。明年「台南400」，市府除將辦理台灣燈會、國際蘭展等一系列活動，也會持續推廣各式台南美食。

筑馨居連續兩年榮獲必比登推介。圖／台南市觀旅局提供
筑馨居連續兩年榮獲必比登推介。圖／台南市觀旅局提供
台南米其林必比登美食地圖。圖／台南市觀旅局提供
台南米其林必比登美食地圖。圖／台南市觀旅局提供

台南 必比登 美食

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