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女孩力席捲全球 超猛日本女團XG登Apple Music封面之星

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
超猛黑馬日本女團XG將登Apple Music「Up Next」封面之星。圖／蘋果提供
超猛黑馬日本女團XG將登Apple Music「Up Next」封面之星。圖／蘋果提供

近期全球歌壇都掀起一股少女團體風潮，從韓國的NewJeans到日本XG，都在短短時間內就以強大唱跳實力與青春洋溢的Girl Power魅力席捲全球。Apple Music今宣布，擁有超高人氣的Hip-Hop與R&B日本女團XG將成為Apple Music每月特別企劃「Up Next」的最新封面之星！

Apple Music編輯每月都會精心推薦並獨家呈現即將嶄露頭角的潛力藝人，而由7位少女組成的XG，成員包括Juria、Jurin、Chisa、Hinata、Cocona、Maya及Harvey，所有成員均為日本人，皆出身自K-Pop完善的培訓系統，並以韓國為主要活動據點。XG團名為「Xtraordinary Girls」的縮寫，於2022年3月以英語rap作品《Tippy Toes》出道，歌曲中充滿節奏感的低吟令人一聽難忘，XG的超水準實力，在日韓樂壇掀起一股全新風潮，更被稱之為超猛黑馬女團。隨後她們憑藉《SHOOTING STAR》、《LEFT RIGHT》和《GRL GVNG》進一步打響知名度，並曾與Rico Nasty、王嘉爾和Ciara等知名藝人合作，並且在初登國際樂壇僅1年多的時間便首度於美國演出，於今年亮相紐約「Head in the Clouds」音樂節。

XG將她們的音樂形容為「X-POP」，並廣受Beyoncé、Rihanna、H.E.R.及SZA等藝人的啟發。隊長Jurin表示，「我們的音樂靈感源自R&B和Hip-Hop，但加入了XG獨一無二的原創性」。XG在接受Apple Music主持Brooke Reese專訪時，亦談到她們的夏日主題曲《NEW DANCE》、即將推出的首張迷你專輯《NEW DNA》，以及她們對未來演出的期盼。用戶只要打開Apple Music，就能隨時聆聽XG在Up Next的影片與專訪。

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