2023米其林／飲食作家葉怡蘭：期待必比登繼續融入在地

今年是《米其林指南》將台灣納入評鑑版圖的第六年，也是台南、高雄入列評鑑城市的第二年。綜觀今年的榜單，故鄉台南的飲食作家葉怡蘭表示：「必比登推介（Bib Gourmand）對觀光客而言，應該是很值得期待、很有趣的榜單。因為台灣的庶民飲食極端豐富，正是台灣最瑰麗的風景之一；但也因為如此，對於一個外來指南來說，評鑑的難度是相當高的。」

台南新入選必比登推介（左上起順時鐘）三好一公道當歸鴨、謝掌櫃、黃家蝦捲、西羅殿牛肉湯。圖／摘自米其林官網。

「因為台灣庶民飲食的類型非常多樣，遠比《米其林指南》的誕生地法國、或者是熟悉的歐洲，在類型上更加多樣。再者，兩地的文化不同，也讓必比登推介在看待台灣在地飲食上始終有一定距離。」葉怡蘭指出：「《米其林指南》到台灣已經發展到第六年了，關於如何因地制宜、真正去呈現出在地飲食風景這件事情，還是存在著進步空間。」

因為必比登的標準是「三道菜千元以內」，「在歐洲或許可行，但在臺灣，範圍就大了，不僅是庶民飲食，連中級餐館都可以涵納進去。所以有時候出現在台灣必比登榜單的店家，並不是那麼地平易近人。」

台南新入選必比登推介店家：阿文米粿（左）、七股養蚵園家（右上）、好農家米糕。圖／摘自米其林官網。

「比如在台南的榜單上面，你會看到宴席菜，在台北的榜單上面也會出現以台灣人的眼光來看應屬中高檔餐廳類型、不算非常庶民的店家。」

不過就今年的新進名單來看，葉怡蘭認為，「已經相對較為貼近我們眼中的庶民角度，可以感覺得到《米其林指南》的努力。好比就台南的新入榜名單來看，就真的是小吃小店佔大多數。」

台北新入榜西式甜點店家「HUGH dessert dining」。圖／摘自米其林官網。

關於今年首度有西式甜點入榜，葉怡蘭表示，「『HUGH dessert dining』與『MINIMAL』，都屬法式盤式甜點，相對比較接近甜點中的fine dining；而且「『HUGH dessert dining』的套餐價位不但超過1500元，且從形式到追求都極華美精緻，到底適不適合放在必比登的範疇，其實是需要進一步考量的。」

台中新入榜西式甜點店家「MINIMAL」。圖／摘自米其林官網。

「在這樣的脈絡下，也再次透露出《米其林指南》向來的審美特質。」展望未來，葉怡蘭期待將來的必比登推介，「能夠更加融入在地、聚焦在庶民飲食，一方面比較符合必比登的原始精神，也能真正呈現台灣在地飲食的精彩。」