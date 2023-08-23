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Dyson空氣淨化耳機搶先體驗！恆隆行「光織島」五感互動展限時快閃

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
尚未上市的Dyson Zone Absolute+空氣清淨降噪耳機限定版普魯士藍配亮銅色可搶先體驗、購買。記者黃筱晴／攝影
尚未上市的Dyson Zone Absolute+空氣清淨降噪耳機限定版普魯士藍配亮銅色可搶先體驗、購買。記者黃筱晴／攝影

不只是代理商品，更是要為消費者帶來全新的生活態度，恆隆行抓住夏季適合旅行的氛圍，即日起至8月27日期間限定，於恆隆行概念店zonezone打造一座「光織島」，以聲之光ASMR療癒光影展拉開序幕，邀請本屆金曲獎視覺設計團隊白輻射之設計總監洪裕堂、the MEDIAN主理人Stella、聲音創作者邱子蕎、彡苗空間實驗共同創辦人樂美成 × 鄭又維 × 羅開，以及聲音旅人蕭芸安等創意人分享對他們來說療癒的聲音，並依據4種不同主題，量身打造療癒的ASMR之聲播放清單，最酷的是，會員將可透過尚未在台上市的Dyson Zone空氣淨化耳機聆聽，享受彷彿與世隔絕的療癒空靈體驗。同場加映，知名聲音療癒師DJ Kay Lee在8月27日當天也會親臨展覽會場，2場活動帶領會員開啟聲音療癒的奇幻旅程。

除了許多人超好奇的Dyson Zone空氣淨化耳機，恆隆行代理的人氣品牌Style、Vermicular、Lexon、Stasher等經典商品也都在現場提供會員限時體驗，另外，最新引進由玄彬代言的韓國廚餘機新品牌Smart Cara及淨水品牌Culligan的櫥下RO瞬熱雙溫飲水機也限定進場會員搶先體驗、購買。另外，每季推出跨界聯名餐點都被秒殺「話題食室」，這次在光織島活動中更擴大舉辦，攜手「無明」、「Tei by Obond」、「門前隱味」推出獨家餐點，限時限量預約中。

另外，恆隆行也將Vermicular傳承百年的純青鑄造工藝秘訣帶到光織島，讓會員現場感受0.01mm也不能有差別的究極工藝技術。如果沒辦法在時間內前往內湖也沒關係，恆隆行準備了獨特的編織體驗活動「編織永續綠意」，邀請品牌設計師Lucy透過編織技藝，將家電零件改造成花器，賦予物品全新的生命，同步於林口三井、台中Lalaport、高雄藝享恆隆行專櫃展出。

透過職人工藝微型展揭露Vermicular傳承百年的純青鑄造工藝技術、究極美味的秘密。記者黃筱晴／攝影
透過職人工藝微型展揭露Vermicular傳承百年的純青鑄造工藝技術、究極美味的秘密。記者黃筱晴／攝影
即日起至8月27日期間限定，恆隆行年度會員盛事「光織島」於概念店zonezone登場。記者黃筱晴／攝影
即日起至8月27日期間限定，恆隆行年度會員盛事「光織島」於概念店zonezone登場。記者黃筱晴／攝影
即日起至8月27日期間限定，恆隆行年度會員盛事「光織島」於概念店zonezone登場。圖／恆隆行提供
即日起至8月27日期間限定，恆隆行年度會員盛事「光織島」於概念店zonezone登場。圖／恆隆行提供
首次亮相的新品牌韓國Smart Cara廚餘機。記者黃筱晴／攝影
首次亮相的新品牌韓國Smart Cara廚餘機。記者黃筱晴／攝影
首次亮相的新品牌韓國Smart Cara廚餘機。記者黃筱晴／攝影
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眾多會員敲碗期待引進的 Style Chair PM，讓舒適健康與美型家具合一。記者黃筱晴／攝影
眾多會員敲碗期待引進的 Style Chair PM，讓舒適健康與美型家具合一。記者黃筱晴／攝影
邀請聲音創作者，依據4種不同主題，量身打造療癒的ASMR之聲播放清單。記者黃筱晴／攝影
邀請聲音創作者，依據4種不同主題，量身打造療癒的ASMR之聲播放清單。記者黃筱晴／攝影

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