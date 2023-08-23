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環球購物中心「KAKAO FRIENDS」四大主題展接力賣萌

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Global Mall新北中和在暑期尾聲推出四大主題IP展。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和在暑期尾聲推出四大主題IP展。圖／Global Mall提供

暑假人潮湧現，Global Mall環球購物中心指出，今年暑假業績自7月起至今較去年同期增長20%，暑假倒數以親子客層為主力的新北中和店再加碼推出「KAKAO FRIENDS夏季限定店」等四大主題展。

來自韓國的「KAKAO FRIENDS」即日起至10月2日以「KAKAO FRIENDS夏季限定店」快閃Global Mall新北中和2樓，萊恩、春植、桃子與夥伴們化身各式超萌涼夏主題裝扮，打造沁涼萌系打卡點，還有超過300項的人氣周邊讓粉絲收藏，包括Netflix x KAKAO FRIENDS追劇必備新品系列，同時還設有超值專區精選商品優惠6折起。

另外，Global Mall新北中和即日起至8月30日在B2樓層彩虹廣場引進兩大主題展，包括與「哈玩具」合作推出「大人系玩具主題專區」，以及「Q萌童趣主題展」。一次集結上千項盒玩、景品公仔、日本及台灣人氣IP周邊商品，包括厭世兔兔「星期一的布魯斯」盒玩及巨型公仔、「棒獸宇宙」巨獸棒極拉限定款及周邊商品、「咒術迴戰」日本景品公仔、「蠟筆小新」多款小物及快閃限定哭哭臉尷尬小白玩偶、韓國文創小物等。

新北中和3樓即日起至9月30日還有「有點市轉角派對」快閃專區，一口氣集結超過十大人氣IP周邊商品，包括好想兔、貓貓蟲咖波、懶散兔與啾先生、伸縮自如的雞與鴨、貓美術館、露咖貓、可愛大王、點陣星球、小玉米花、吃貨恐龍、貓小姐等各式周邊商品。

KAKAO FRIENDS夏季限定店快閃Global Mall新北中和，推出Netflix x KAKAO FRIENDS系列新品。圖／Global Mall提供
KAKAO FRIENDS夏季限定店快閃Global Mall新北中和，推出Netflix x KAKAO FRIENDS系列新品。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和推出大人系玩具主題專區，厭世兔兔「星期一的布魯斯」大型公仔坐在快閃店門口。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和推出大人系玩具主題專區，厭世兔兔「星期一的布魯斯」大型公仔坐在快閃店門口。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和推出Q萌童趣主題展，包括多款蠟筆小新周邊，快閃限定「哭哭臉尷尬小白玩偶」每只590元。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和推出Q萌童趣主題展，包括多款蠟筆小新周邊，快閃限定「哭哭臉尷尬小白玩偶」每只590元。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和推出Q萌童趣主題展，包括多款蠟筆小新周邊。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和推出Q萌童趣主題展，包括多款蠟筆小新周邊。圖／Global Mall提供

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