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街頭潮流造型必備！G-SHOCK攜街頭滑板冠軍、祖師級滑板品牌打造聯名表
CASIO旗下品牌G-SHOCK關注街頭文化多年，而且幾乎與滑板運動畫上等號。此次則和街頭滑板冠軍Kelvin Hoefler還有美國祖師級滑板品牌Powell Peralta合作推出三方聯名表款，絕對是街頭潮流造型必備！
聯名表款以G-SHOCK經典方型DW-5600型號表款為基礎，集結了街頭滑板冠軍和滑板品牌眾多的元素，以黑色作為主色調並以紅色點綴各處細節。像是樹脂表帶部分便印上Kelvin Hoefler的字樣與Powell Peralta顯眼的招牌圖樣，表盤按下LED背光照明，也能看到Powell Peralta的Logo在顯示螢幕上，底蓋同時刻印Kelvin Hoefler親筆簽名，搭配特殊外盒包裝。而且Kelvin Hoefler也親自拍攝了形象廣告，展示了絕對強悍的品牌精神。
除了潮流文化，CASIO的專注於競賽速度的EDIFICE系列，則呈現和賽車先驅品牌「無限MUGEN」合作推出聯名表款，藉此紀念其創立50周年。新表以今年新推出的ECB-40為基礎型號，採用賽車雙叉懸吊系統為靈感的成對上下叉臂，運用四臂形式銜接表耳和表帶，並選擇碳纖維強化樹脂做為表殼，實現兼具高強度和輕盈性的特色。外觀部分採用象徵無限MUGEN品牌的白、紅、金與黑四色，黑色表盤下半部模擬賽車場柏油路，並在中間位置搭配三條色彩條紋營造強烈視覺效果。而且還選用與MUGEN賽車座椅相同的Alcantara麂皮材質當作表帶，腕表充滿各種值得玩味的細節，也是賽車迷必備款。
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