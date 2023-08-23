Marimekko秋冬系列 經典印花融合建築元素賦予動感線條

向來以獨特印花藝術聞名的芬蘭生活風格品牌Marimekko發表2023秋冬系列，以「Archi-pattern」為主題，融合經典印花與建築元素，帶來極具魅力的視覺盛宴。

Marimekko 2023秋冬新品再次展現印花獨特美學，為了突顯品牌的標誌性剪裁，此系列特別邀請新銳印花設計師Antti Kekki帶來全新的建築靈感印花，透過清晰的線條、幾何剪裁和圖形印花，構建出強烈的建築氛圍。在此同時，柔和的弧形線條以及獨特的材質選擇，為整個系列注入一抹溫暖對比，讓視覺更富層次感。設計師以其獨到的眼光將建築特色融入印花中，為系列賦予了獨特的情感和深度。

設計師Antti Kekki進一步闡述設計概念「在創作新的印花時，我致力於延續之前的設計，同時融入創新元素，保留Marimekko永恆的品牌精神。2023秋冬印花系列結合了建築靈感並兼顧環保的理念。在創作這些印花時，我腦中想像著三位擁有獨特美學、來自不同設計年代的女性，將她們家中的紡織品材質、牆上藝術品、珍愛的寶物們，甚至是他們的思想皆融入在印花素材之中。」

秋冬家品系列也為家居生活注入了暖意。Seireeni復古水波紋印花，簡約的線條和色彩對比，營造出寧靜溫暖的氛圍。而Melooni印花展現出豐富的果實，將朝氣蓬勃的生命力注入在生活空間。Jokeri印花以其充滿藝術氣息的幾何圖案，為家品注入了獨特的現代感。Härkä印花則帶出充滿動感的線條。