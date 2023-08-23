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Yahoo奇摩購物「開學季」3C家電4折起！華碩筆電限時直降萬元、再抽大阪來回機票

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
Yahoo奇摩購物中心推出「開學季」活動，8月28日至9月14日祭出家電最低4折起、外宿小家電88折起優惠；9月30日前華碩筆電直降萬元，購買指定機種加碼抽大阪來回機票與環球影城雙人遊。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Yahoo奇摩購物中心推出「開學季」活動，8月28日至9月14日祭出家電最低4折起、外宿小家電88折起優惠；9月30日前華碩筆電直降萬元，購買指定機種加碼抽大阪來回機票與環球影城雙人遊。圖／Yahoo奇摩購物中心提供

暑假接近尾聲，9月即將迎來開學潮，Yahoo奇摩購物近日觀察發現，隨著開學時間將近，除文具周邊商品買氣暢旺，更帶動3C產品業績成長飆破7倍 ，手機、筆電、平板等登上熱銷榜 ，輕薄型筆電更是熱賣，消費者偏好價格在2萬元以下、14～16吋的便攜高效能機種，其中以華碩、宏碁、MSI微星、惠普等4大筆電品牌最受消費者歡迎。

開學季外宿族搶買也帶動節能、複合式功能的小家電銷量，為有效運用租屋空間，體積小且具多功能的「除濕家電」業績成長超過6倍 ，「小型電鍋」與「自煮電器」業績也有4倍成長。Yahoo奇摩拍賣更觀察到近期平台上日本新興的自煮電器備受青睞，尤其是14分鐘即可快炊完成的超高速電子便當盒、輕鬆省油免開火的可調溫桌上型油炸鍋，讓外宿族即便沒有廚房也能輕鬆享受自煮樂趣。

Yahoo奇摩購物中心「開學季」活動8月28日至9月14日開跑，推出家電最低4折起、外宿小家電88折起等優惠；9月30日前華碩筆電直降萬元，購買指定機種加碼抽大阪來回機票與環球影城雙人遊。

Yahoo奇摩超級商城即日起至9月6日祭出開學配件跨店消費滿1,000元折100元，神腦國際則集結電腦、平板與家電下殺5折起，輸入優惠碼再折1,000元外，9月15日前還有書籍文具6折起，讓廣大的家長們、外宿族備好所需，面對開學的各種挑戰。

●附註：優惠活動詳情與商品售價依網頁公告為準。

Acer宏碁Aspire 5 15.6吋筆電，原價20,900元、Yahoo奇摩購物中心限時優惠價17,900元，9月24日前購買限時送延長保固一年。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Acer宏碁Aspire 5 15.6吋筆電，原價20,900元、Yahoo奇摩購物中心限時優惠價17,900元，9月24日前購買限時送延長保固一年。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
超值馬克筆／削鉛筆機／螢光筆文具組（6任選2），原價1,000元、Yahoo奇摩購物中心限時優惠價388元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
超值馬克筆／削鉛筆機／螢光筆文具組（6任選2），原價1,000元、Yahoo奇摩購物中心限時優惠價388元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
隨著開學將近，Yahoo奇摩超級商城即日起至9月15日書籍文具6折起。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
隨著開學將近，Yahoo奇摩超級商城即日起至9月15日書籍文具6折起。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
Panasonic國際牌9公升電烤箱，原價1,690元、Yahoo奇摩購物中心限時優惠價1,169元，加贈廚房紙巾。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Panasonic國際牌9公升電烤箱，原價1,690元、Yahoo奇摩購物中心限時優惠價1,169元，加贈廚房紙巾。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
THANKO超高速電子便當盒，Yahoo奇摩拍賣限時優惠價1,350元。圖／Yahoo奇摩拍賣提供
THANKO超高速電子便當盒，Yahoo奇摩拍賣限時優惠價1,350元。圖／Yahoo奇摩拍賣提供
SYM三陽機車2023迪爵DUKE 125，Yahoo奇摩超級商城限時優惠價65,000元，汰舊換新補助最高6,300元。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
SYM三陽機車2023迪爵DUKE 125，Yahoo奇摩超級商城限時優惠價65,000元，汰舊換新補助最高6,300元。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
ASUS華碩E410KA 14吋筆電，Yahoo奇摩購物中心限時優惠價8,888元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
ASUS華碩E410KA 14吋筆電，Yahoo奇摩購物中心限時優惠價8,888元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
D-STYLIST桌上型油炸鍋，Yahoo奇摩拍賣限時優惠價1,770元。圖／Yahoo奇摩拍賣提供
D-STYLIST桌上型油炸鍋，Yahoo奇摩拍賣限時優惠價1,770元。圖／Yahoo奇摩拍賣提供

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