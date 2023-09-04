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在家就能體驗無痛刮痧！溫和刮痧拔罐新體驗

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
圖 / 有.設計 uDesign 提供
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拔罐刮痧可以改善肌肉僵硬與放鬆身體，是很多人會選擇的方式，但由於時間不方便、加上不舒服的疼痛經驗，讓人望而卻步，聽過的人多，實際進行的人少。

曾熱銷五千台按摩眼罩，專注於紓壓放鬆的品牌3ZeBra，推出「舒浮罐 - 智能負壓刮痧拔罐器」，結合傳統智慧融合現代科技，帶來全新按摩體驗。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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古法融合現代，在家就能進行刮痧拔罐

3ZeBra的「舒浮罐」是一款多功能的智慧紓壓拔罐按摩器，它將傳統中醫療法和現代科技融合在一起，在家就能進行刮痧拔罐。傳統的拔罐療法在舒緩肌肉緊張、促進提升循環方面有著卓越的效果，然而，傳統方法可能存在皮膚損傷、不適感等問題。而「舒浮罐」則通過智能負壓技術，使拔罐過程更加安全、舒適。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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「舒浮罐」不僅能夠進行傳統的拔罐治療，還可進行刮痧、熱敷等功能，實現多種按摩方式的一體化。它擁有多檔可調的負壓選擇，採取漸進負壓，70kpa的大吸力，溫和吸附，並能依5段位選擇負壓吸力！

使用者可以根據個人需求調整力度和強度，實現定制化的按摩體驗。此外，「舒浮罐」的智能溫控功能保證了適宜的治療溫度，避免了火罐等傳統方法可能的安全隱患。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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「舒浮罐」的精巧外形設計使其成為您的私人按摩師，不論是在家中、辦公室還是旅途中，都能輕鬆携帶。並且設計肩頸部、背部、腹部、手臂部位、腿部與腳底都可以使用，配合各部位能承受的負壓調整段位！隨時隨地隨身都能舒適按摩，不用再費時又受怕。

無論您是在繁忙的工作中需要紓壓，還是希望在家中享受舒適按摩，「舒浮罐」都能滿足您的需求，成為您的養生保健的生活方式。於有.設計 uDesign電商設計平台上線，限時優惠71折起，詳細商品資訊請見商品頁面查詢。

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