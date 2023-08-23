康是美秋季「專業醫美節」13組重磅超值限定組最低44折起！超過100支保養品限時買1送1

轉眼又快到秋天，隨著季節變遷、室內外溫差的變化，不少人都會有肌膚乾燥、敏感、暗沉、痘痘等困擾。為了方便消費者輕鬆張羅換季保養品，康是美2023年秋季「專業醫美節」自8月25日至9月26日開跑，活動期間推出超過千件醫美保養品，包括13組重磅超值限定組挑戰年度最低44折起、嚴選超過100支醫美保養品限時買1送1、超過40組明星超值組合包4折起、活動期間指定商品2件75折與3件66折起等優惠。

康是美「專業醫美節」活動期間，購買醫美商品消費滿1,500元即享85折、滿3,000元就送500元現金折價券，還有超值加購、必買超值組合4折起、明星品買1送1等優惠。金卡會員於活動首週8月25日至8月31日消費滿3,000元即可獲得600元現金折價券，持icash2.0或icash Pay支付，最高回饋40%，會員消費滿額再抽市價121.9萬元的插電式混合動力休旅車MG HS PHEV。

此外，康是美「專業醫美節」為消費者準備了豐富的互動體驗，康是美忠復門市現場直播即將登場，8月25日開始連續兩週的週五、六、日晚上，共6場直播不僅有大來賓分享最新的醫美商品和產品試用心得，還有直播限定活動和1元競標活動，粉絲也可提前加入康是美LINE官方帳號，掌握更多好康訊息。檔期活動詳情請參考各門市與官網。