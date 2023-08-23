台南美食周末新光三越開市集 好料有折扣還能玩拍貼

Uber Eats與聯合報旗下青年質感媒體「500輯」聯手邀多間台南在地美食，26日、27日下午2點至晚上8點，於新光三越台南新天地擺攤辦「500 碗｜Uber Eats 美食小吃市集」，包含台式美食、漢堡、飲料皆有。

當天參加店家包括保安路米糕、阿卿杏仁茶、清子香腸熟肉、泉成點心店、人氣早午餐「日十。早午食」、美式漢堡專賣店「Bobby and Burger」、大苑子；現場同時設置拍貼機、趣味拍照區供民眾打卡，還有國樂跨界普琈門樂團、民生電氣DJ KUDI與Litro現場輪番演出，可享受府城滿滿的好料與人情味。

市集現場更提供Uber One會員好康，「日十。早午食」招牌古早味粉漿蛋餅與獨家焢肉刈包，會員購買任1品項一律折5元；Bobby and Burger祭出壓扁漢堡9折優惠；「大苑子」帶來芭樂檸檬、旺來芭樂、愛文翡翠等多種消暑解膩飲品，會員任選兩件就送品牌保冷袋。

此外，Uber One會員出示App，現場即可免費體驗拍貼機1次；Uber Eats南台灣精選 500 碗獲獎小吃，線上同步祭出買一送一優惠，Uber One會員即日起至29日，輸入「只在UE」可享滿350元85折、單筆最高折90元1次的獨家優惠。