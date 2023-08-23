3種水果混搭 柳營農會鮮橙百香檸檬汁上市

3種水果混搭，台南市柳營區農會與業者合作，推出鮮橙百香檸檬汁新品，本月起在柳營農會、家樂福量販店及統一超商等通路販售，預估每年有10萬瓶市場。

柳營農會今上午在市府新營民治市政中心舉辦記者會對外發表，農會總幹事陳右欣說，為推廣柳營在地生產的柳丁「旭日橙」，與憋氣檸檬公司聯名推出鮮橙百香檸檬汁，採用柳營旭山當地生產的柳丁作為基底，結合百香、檸檬等多種水果，呈現出酸甜交織、多層次豐富風味。

農業局長李建裕指出，南市柳橙種植面積約1725公頃，產量約4萬7938公噸，柳營區種植面積173公頃、5327公噸，柳橙含豐富維生素C、B1、葉酸、多酚等多種營養素及膳食纖維，夏日炎熱來瓶鮮橙百香檸檬汁，消暑解渴，又可以喝到滿滿水果營養。