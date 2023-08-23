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3種水果混搭 柳營農會鮮橙百香檸檬汁上市
3種水果混搭，台南市柳營區農會與業者合作，推出鮮橙百香檸檬汁新品，本月起在柳營農會、家樂福量販店及統一超商等通路販售，預估每年有10萬瓶市場。
柳營農會今上午在市府新營民治市政中心舉辦記者會對外發表，農會總幹事陳右欣說，為推廣柳營在地生產的柳丁「旭日橙」，與憋氣檸檬公司聯名推出鮮橙百香檸檬汁，採用柳營旭山當地生產的柳丁作為基底，結合百香、檸檬等多種水果，呈現出酸甜交織、多層次豐富風味。
農業局長李建裕指出，南市柳橙種植面積約1725公頃，產量約4萬7938公噸，柳營區種植面積173公頃、5327公噸，柳橙含豐富維生素C、B1、葉酸、多酚等多種營養素及膳食纖維，夏日炎熱來瓶鮮橙百香檸檬汁，消暑解渴，又可以喝到滿滿水果營養。
農會說，鮮橙百香檸檬汁目前於柳營區農會及全台家樂福及統一超商皆有販售，600西西瓶裝，含有21%原汁，建議售價72元，目前特價69元，即日起至9月30日前至柳營區農會網站或電話及表單訂購，滿6瓶即贈送一個柳丁造型環保購物袋，限量200個，送完為止。
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