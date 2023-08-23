OKmart聯名《粽邪3：鬼門開》推期間限定「萌神駕到」主題咖啡杯！中元推3款懶人拜拜組合

台灣傳統習俗中元普渡，是祭祖祈福、款待四方好兄弟的節日，隨著農曆7月1日鬼門開後，消費者對祭祠、鬼神等議題敏感度增加，OKmart聯名電影《粽邪3：鬼門開》，推出獨家萌神主題咖啡杯與杯套，讓Q萌鍾馗神祇與電影角色陪大家一起迎中元。此外，為提供快速便利與輕鬆祭拜的普渡需求，OKmart推出3款組合包與量販裝糖餅、飲料，方便消費者快速選購。

OKCAFE首度與人氣國片《粽邪3：鬼門開》聯名，推出期間限定「萌神駕到」主題咖啡杯，搭配白色萌神設計咖啡杯套，整體設計以電影中最重要的神祇鍾馗與片中主角們一起化身成為Q版造型人偶，躍上OKCAFE黑紅杯身與白色杯套，萌化造型讓莊嚴神聖的鍾馗更有親和力。即日起至9月20日期間，OKmart官方粉絲團還會不定期舉辦電影抽獎活動，有機會抽中免費電影票、周邊商品。

中元節普渡拜拜是民間年度大事，但傳統祭拜準備供品手續繁雜，對於忙碌的上班族、雙薪家庭、公司行號來說還是頗費心力，OKmart推出「OK中元平安祭」活動，集結中元節慶特殊量販包裝糖餅、3款普渡組合，讓消費者可以依喜好需求挑選。

OKmart推出的3款普渡組合，分別為「小資經濟包399元」、「家庭輕鬆包599元」、「豪華澎派包799元」，分別可省下151～297元，即日起至9月20日針對會員販售，內含泡麵、餅乾、飲料、糖果、罐頭等一次備齊，符合上班小資族或家庭主婦等不同客層需求。OKmart門市還有多項大份量包裝的糖餅飲料，包括「乖乖福氣滿分箱」、「乖乖5告讚箱」、「浪你平安包－田園蔬菜口味洋芋捲」、「旺旺金澎派包」、「可樂果原味量販包」、「星太郎點心麵澎湃好運組合包」等。