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LG OLED evo系列電視AI升級 亮度大提升 搭6D聲霸更沉浸

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
LG OLED 電視再進化，推出OLED evo 8K Z3 尊爵系列，強勢升級整體效能以及OLED evo自體發光顯示技術。圖／LG提供
LG OLED 電視再進化，推出OLED evo 8K Z3 尊爵系列，強勢升級整體效能以及OLED evo自體發光顯示技術。圖／LG提供

連續10年獲得全球OLED電視銷售第一的LG，宣布在台推出全新升級的OLED evo電視系列，搭載α9第六代AI 4K影音處理晶片及智慧增亮引擎Max技術，畫面亮度提升70％以上，同步推出新一代QNED電視，使用全新α7第六代 4K AI影音處理晶片，提升影像的亮度與細節，而為了讓使用者享受更全面的音效體驗，LG運用全球首創3.1.3聲道超維度6D立體聲霸SC9S，完美結合OLED evo極緻系列電視，提供最頂級的沈浸視聽感受。

今年LG OLED evo電視陣容齊全，共推出規格與價格都頂級的8K Z3尊爵系列、可平貼牆面的G3零間隙藝廊系列、以及C3極緻系列等多款新品，強勢升級整體效能以及OLED evo自體發光顯示技術。而新一代晶片更特別強調AI功能，包括透過AI智慧演算影像、色彩及畫面並優化音訊效果；透過AI智慧升頻、OLED動態色彩調節Pro及HDR進階優化技術，達到雜訊去除、清晰度提升與主體強化；更透過AI深度學習，提供更具臨場感的虛擬9.1.2聲道。

如果想要讓觀影體驗更沉浸，今年LG還推出了全球首創的3.1.3聲道超維度6D立體聲霸SC9S，3重空間環繞音效加上3重向上天空聲道，可享受從多維度6D立體包覆音場，且Sound Bar SC9S配備OLED C系列專屬支架，能完美結合OLED evo極緻系列電視，與電視喇叭同步音場，搭配電視智慧操作介面，只要使用超方便的AI智慧滑鼠遙控器就能輕鬆設定Sound Bar功能。

另外，LG的智慧電視介面也重新設計，全新WebOS 23可以擁有個人頁面帳號，並透過快捷介面快速使用個人喜愛服務，透過AI個人化推薦可根據搜尋紀錄提供個人化的全新內容，而AI影像設定精靈則可運算出個人偏愛的觀看畫質設定，依照使用習慣、觀看內容自動貼心幫你調整最佳觀影體驗。

而面對競爭激烈的OLED電視市場，年售金額破億經銷商「晉城家電」李建輝也分享了選購OLED電視的3大關鍵：量子點色彩結合OLED極致對比、全機保固承諾、真正不背書包的超薄機身。李建輝特別推薦三星全系列OLED電視，擁有多樣尺寸可供挑選，並具備結合量子點科技的頂級畫質。其中，頂規S95C系列配備美型集線器，擁有4mm超薄機身及全機5年保固，他也同步預告。擁有超值價的S90C系列將於9月「台北電器空調影音3C大展」中推出全新83吋機型。

透過LG個人化全新設計頁面可根據不同使用者提供個人化偏好設定，而AI影像設定精靈則可運算出個人最適的觀看畫質設定。圖／LG提供
透過LG個人化全新設計頁面可根據不同使用者提供個人化偏好設定，而AI影像設定精靈則可運算出個人最適的觀看畫質設定。圖／LG提供
LG推出全球首創的3.1.3聲道超維度6D立體聲霸SC9S，且配備OLED C系列專屬支架，能完美結合OLED evo極緻系列電視，與電視喇叭同步音場。圖／LG提供
LG推出全球首創的3.1.3聲道超維度6D立體聲霸SC9S，且配備OLED C系列專屬支架，能完美結合OLED evo極緻系列電視，與電視喇叭同步音場。圖／LG提供
三星OLED電視結合量子點科技的頂級畫質，滿足每個影音玩家對畫質的細膩要求。圖／三星提供
三星OLED電視結合量子點科技的頂級畫質，滿足每個影音玩家對畫質的細膩要求。圖／三星提供
今年LG 也推出全新QNED電視，搭載第六代α7 4K AI影音處理晶片，及量子增色奈米濾色的雙層面板顯示技術，提高影像亮度與細膩質感，讓QNED的純淨畫質再升級。圖／LG提供
今年LG 也推出全新QNED電視，搭載第六代α7 4K AI影音處理晶片，及量子增色奈米濾色的雙層面板顯示技術，提高影像亮度與細膩質感，讓QNED的純淨畫質再升級。圖／LG提供

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