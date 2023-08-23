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史努比家族全員可愛！LeSportsac聯名系列9/4開賣

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
查理與露西方形化妝包1,500元、憨厚查理中型半圓化妝包1,500元、查理黑黃鋸齒單肩側背包4,800元。圖／LeSportsac提供
查理與露西方形化妝包1,500元、憨厚查理中型半圓化妝包1,500元、查理黑黃鋸齒單肩側背包4,800元。圖／LeSportsac提供

美國輕量配件包包品牌LeSportsac再度攜手經典漫畫PEANUTS推出聯名系列，史努比家族成員躍上包款展現純真的童趣魅力，全系列包含旅行袋、托特包、化妝包等共計36款品項，於9/4起在全台專櫃及官方網站販售。

LeSportsac與PEANUTS聯名系列這次推出兩大主題印花，「PEANUTS夥伴大集合」印花網羅胡士托、查理布朗、露西與佩蒂等家族成員共同於藍色布面上亮相，色彩鮮明。「PEANUTS友誼萬歲」印花則是以查理布朗與史努比為主角，並透過復古漫畫方式呈現，推出黑色與綠色兩種顏色作為基底搭配，滿足不同喜好選擇。

除了兩大主題印花，這次聯名系列還推出9款特殊獨立印花設計，取自露西捉弄查理踢球的經典橋段，這回LeSportsac將橄欖球化為包款背上身，另外還有以查理布朗穿著的鋸齒衣服為靈感所設計的單肩包和托特包、歡喜冤家露西和查理的雙面印花包款配件以及手提袋組合，多樣化的設計，肯定任史努比粉有選擇障礙。

查理布朗書本手拿包2,950元、查理與露西大型雙面托特包5,850元。圖／LeSportsac提供
查理布朗書本手拿包2,950元、查理與露西大型雙面托特包5,850元。圖／LeSportsac提供
PEANUTS夥伴大集合健行後背包8,800元、PEANUTS友誼萬歲兩用後背包7,800元、夥伴聯盟手提袋組合2,950元。圖／LeSportsac提供
PEANUTS夥伴大集合健行後背包8,800元、PEANUTS友誼萬歲兩用後背包7,800元、夥伴聯盟手提袋組合2,950元。圖／LeSportsac提供
查理橄欖球造型斜背包4,500元。圖／LeSportsac提供
查理橄欖球造型斜背包4,500元。圖／LeSportsac提供
風格鋸齒托特包8,800元。圖／LeSportsac提供
風格鋸齒托特包8,800元。圖／LeSportsac提供

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