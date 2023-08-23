參山單車嘉年華25日開放報名 3大路線騎遊再抽10萬好禮

參山國家風景區管理處舉辦今年參山騎旅單車嘉年華，10月21日將在苗栗縣頭份市斗煥國小開騎，將於8月25日中午12點開放報名，有1000個名額，參山處2023年騎乘路線移到獅頭山轄區，規畫3條路線，包括北埔騎遊、南庄騎遊及環湖逍遙遊，邀請車友享受竹苗地區的湖光山色，車友補給品提供在地客家、原民美食，參加車友將抽出總值10萬元的好禮，大獎包括美利達單車等。

參山處長曹忠猷指出，疫後更重視低碳永續旅遊，今年將參山騎旅移師獅頭山，希望藉活動讓全台車友看見獅山的豐富多樣及人情濃厚的客家、原民文化，同時也提供報名即送百元消費券（使用期限至12月3日），車友悠閒騎行，慢遊享受鄉村風景和寧靜氛圍，沿路可品嚐特產美食，感受參山騎旅的運動觀光能量。活動當天有文創市場，下午也將抽出總值10萬元的好禮，大獎有Apple Watch Series 8、美利達自行車，希望讓車友來參山運動、觀光、吃美食又拿好禮。

今年參山騎旅分為不同里程的3條路線，其中長距離「南庄騎遊」47公里、「北埔騎遊」50公里，報名這2條路線就加碼送美利達自行車水壺1個；另外還有「環湖逍遙遊」環繞峨眉湖一圈的短距離21公里路線。以上報名任一條路線，參山處都會贈送限量喔熊單車專業後背包。沿路補給品提供客家竹塹餅、客家發糕和原住民石板烤香腸，讓車友一路騎的快樂、吃的愉快，度過一個悠然自在的參山騎旅日。

參山處表示，為鼓勵車友共襄盛舉、提倡自行車運動，報名車友只要是搭乘大眾交通工具抵達會場，憑車票或電子搭乘紀錄，就可獲得喔熊小禮物1份，歡迎大家一同追求健康、環保的生活品質。