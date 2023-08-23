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當媽後依然如少女！吳姍儒保養秘訣：成為時間管理大師

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
吳姍儒現身DARPHIN朵法快閃巡迴車，透露自己保養秘訣。圖／DARPHIN朵法提供
吳姍儒現身DARPHIN朵法快閃巡迴車，透露自己保養秘訣。圖／DARPHIN朵法提供

成為人母的吳姍儒，日前現身DARPHIN朵法快閃巡迴車，展現強大主持快嘴功力，不但為產品完整陳述，還能讓全場氣氛在歡笑中進行。一襲白色洋裝，微露香肩的吳姍儒接受採訪時，笑稱自己現在保養都要抓緊時間，主要是因為要「哄小孩睡覺」，要非常能夠掌握時間管理的概念。

搶先體驗DARPHIN朵法療癒巡迴車的吳姍儒，提到自己體驗來這拍照打卡時，提醒別穿太高的鞋子，穿平底鞋，簡直是妙妙屋。此外還大推DARPHIN的「療癒小粉紅」和「金球精露」讓她可以體驗沉浸式護膚，就像在家自己Home SPA的感覺，即便只有一點點的時間，也要為自己撥出療癒的時空。

採訪中吳姍儒還提到，有一次跟爸爸吳宗憲用餐時，爸爸發現包包內怎麼有一瓶保養品拿來擦擦用用，但由於鮮少保養的爸爸，輕輕往臉上一抹就沒了，憲哥就說不夠再來，被吳姍儒怒斥，是因為這保養品的吸收太快，不要浪費東西；孝順的吳姍儒最後還是奉上了一瓶供爸爸使用。

DARPHIN朵法打造快閃巡迴車，如同一台精緻的專櫃茶屋，8月26～30日在SOGO忠孝館廣場，體驗DARPHIN朵法療癒巡迴車限定三大珍藏好禮，沈浸式五感美學體驗空間，由「療癒小粉紅」領軍，打造五大體驗區，有最人生四格拍貼照可搶先拍、還有官方限定LINE貼圖現場免費下載，打卡還可享療癒茶飲，讓新手媽媽大推是獲得滿滿能量的地方。

即日起報名並繳交1,000元活動預約金（必須於活動當日抵購朵法商品），即享「朵法瘵癒花藝」手作活動並於活動當日消費以上指定優惠組合（五感療癒旅行組除外），即贈「小金球療癒珍珠杯套」。

之後快閃車將巡迴，9月2～3日在大稻埕碼頭貨櫃市集、9月9～10日在華山 1914 文化創意產業園區。

DARPHIN朵法打造快閃巡迴車，8月26～30日在SOGO忠孝館廣場，。圖／DARPHIN朵法提供
DARPHIN朵法打造快閃巡迴車，8月26～30日在SOGO忠孝館廣場，。圖／DARPHIN朵法提供
吳姍儒現身DARPHIN朵法快閃巡迴車，透露自己保養秘訣。圖／DARPHIN朵法提供
吳姍儒現身DARPHIN朵法快閃巡迴車，透露自己保養秘訣。圖／DARPHIN朵法提供
DARPHIN朵法打造快閃巡迴車，8月26～30日在SOGO忠孝館廣場，。圖／DARPHIN朵法提供
DARPHIN朵法打造快閃巡迴車，8月26～30日在SOGO忠孝館廣場，。圖／DARPHIN朵法提供

爸爸 快閃

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